反制措施來了！ 陸商務部：中企暫停採購 擬加徵美農產品關稅

在美國總統川普對中祭出新關稅後，週一 (5 日) 人民幣貶破 7 關卡，中方反制措施也陸續出爐。

週一美股盤中時段，中國商務部官網釋出消息，中國政府計畫對 8 月 3 日以後中方購買的美國農產品徵收關稅，而且中國相關企業已暫停採購美國農產品。

商務部稱，美方將於 9 月 1 日對 3000 億美元中輸美商品加徵 10% 關稅，嚴重違背日本 G20 川習會共識，故中國國務院關稅稅則委員會對 8 月 3 日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅。

還指出，中國相關企業已暫停購買美國農產品。

中國商務部引述中方相關部門立場向美方喊話，稱中國市場容量大，進口美國優質農產品前景光明，希望美方認真落實美中兩國元首大阪會晤達成的共識，兌現承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。

美國總統川普上週以中國未兌現大批美農產品購買為理由之一，向中國祭出新一輪關稅。

然而，根據中國央視報導，中國一直堅持自 7 月 19 日以來已持續向美國黃豆、高粱、小麥、玉米、乙醇等農產品詢價，而截至 8 月 2 日採購的美農產品，中方企業已向國務院關稅稅則委員會申請排除進口關稅，展現互惠誠意。

截至 8 月 2 日，中國已成交美國黃豆 13 萬噸、高粱 12 萬噸、乾草 7.5 萬噸、小麥 6 萬噸、豬肉及製品 4 萬噸、棉花 2.5 萬噸、乳製品 0.57 萬噸、加工水果 0.45 萬噸、新鮮水果 0.04 萬噸，。

中方抨擊中國買家未大舉採購的原因，根本是美國農產品價格太貴，缺乏競爭力。

美股週一盤中時段 (即台北時間週二 (6 日) 凌晨 1 時 30 分許) ，受此中國揚言可能對美農產品加徵關稅消息影響，道瓊指數加劇跌勢，跌幅超過 700 點，暫報 25778.17。