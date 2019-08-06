分析師：亞馬遜5大國際市場營收成長機會大 可逢低買進  

RBC 資本市場認為，亞馬遜國外市場的成長機會大，其股價將上漲，建議投資者買進。

亞馬遜 (AMZN-US) 自上個月公布最近一季財報多空交錯以來，股價下跌了近 10%，因其獲利不達預期，第二季 EPS 調整後為 5.22 美元，低於華爾街共識的 5.56 美元。

然而，營收 634 億美元仍優於華爾街共識預期的 625 億美元，且今年迄今股價仍有 18% 漲幅。

RBC 資本市場分析師 Mark Mahaney 週一重申亞馬遜股票評級「優於大盤」，因他預期亞馬遜國際市場的營收成長強勁。

該分析師指出，亞馬遜過去幾年在印度、巴西、墨西哥、澳洲和土耳其都開展了業務，「投資者恐怕低估了這些市場的發展潛力。」

Mahaney 預期亞馬遜自這 5 大市場所得的營收將自去年約 60 億美元的水準，在 2023 年前將上升至 250 億美元以上。他觀察，2018 年這 5 個國家零售支出加總約 1.4 兆美元，其中僅有平均 6% 購物金額來自網路購物。

亞馬遜週二下挫 3.19%，收 1765.13 美元，盤後續跌 2% 以上，暫報 1718 美元，以 Mahaney 目標價 2250 美元來看，隱含漲幅 27%。