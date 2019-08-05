慧洋7月稅前盈餘年減逾5成 EPS 0.1元

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公布 7 月合併營收為 11.81 億元，月增 3.07%，年增 3.53%，不過，由於認列較多的成本和費用，7 月自結稅前盈餘 6367 萬元，年減 55%，每股稅前盈餘 0.1 元。

慧洋解釋，7 月稅前獲利表現較去年同期衰退，主要是因本業營業利益表現差於去年同期，其中主因部分船員調薪約 5%，以及維修成本增加等綜合性因素，加上業外認列可轉換公司債評價損失約 200 萬元等。

不過，就整體市況來看，慧洋指出，7 月由於巴西礦場復工和南美糧食貿易量走升，BDI(波羅的海乾散貨指數) 在 BCI(海岬型) 和 BPI(巴拿馬極限型) 的帶動下有明顯漲勢，整體散裝航運業擺脫年初的谷底逐步回穩。

慧洋樂觀看待，下半年的換約幅度有向上修正空間，全年營運可期。

另一方面，慧洋於 7 月中旬公告出售船舶 1 艘，預計處分利益約為 46 萬美元 (約台幣 1400 萬元)，預計於年底交付買家；慧洋今年已處分 2 艘船舶，有效挹注公司現金流。

此外，7 月底慧洋也如期交付 Handy 新船 1 艘，預計第四季再有 2 艘新船加入船隊。

展望下半年，慧洋認為，雖近期 BDI 呈現漲多拉回走勢，但與上半年相比已明顯回升，接下來第四季進入北半球穀物收成旺季，有助市場對巴拿馬型的運輸需求轉熱，並帶動新一波散裝的營運高峰。