7月外匯存底續創新高 外資持有股債占比回升至8成上

台灣央行今 (5) 日公布 7 月外匯存底，達 4672.3 億美元，較上月底增加 2.61 億美元，續創歷史新高，其中，外資持有國內股票和債券連同新台幣存款餘額，折計 3768 億美元，較上月增加 89 億美元，約當外匯存底 81%，月增 2 個百分點。

央行統計，7 月歐元貶值約 2.05%，美元指數 (DXY) 上漲 2.48%，受歐元等貨幣貶值折計美元後減少金額抵銷後，導致外匯存底僅小幅增加。

另一方面，央行也指出，7 月外資匯出約 33.96 億美元，惟因買超台積電 (2330-TW)、南亞科 (2408-TW) 等多檔大型權值股，因此即便呈現匯出，但持有股債總額增加。

觀察各國外匯存底，中國 6 月仍居冠達 3.1192 兆美元，月增 182 億美元，日本 1.2559 兆美元，月增 117 億美元，瑞士 7783 億美元，月增 223 億美元，沙烏地阿拉伯 5018 億美元，月減 44 億美元，而同樣今日公布 7 月份外匯存底的韓國則為 3922.6 億美元，月減 0.7 億美元。

對於近日新台幣匯率的大幅波動，央行外匯局長顏輝煌重申，新台幣受國際貨幣影響極大，若因不規則因素致匯率過度波動，而未能反映基本經濟情勢時，將進行調節。

顏輝煌強調，目前市場流動性充裕且運作順暢，且美元沒有短缺的疑慮。