慧洋上半年稅前EPS 2.18元 賺贏去年前3季

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (3) 日公布 6 月合併營收和自結稅前盈餘，營收持穩較去年同期成長 1.07% 至 11.46 億元，但由於認列匯損，稅前盈餘 0.35 億元，年減幅 81%；累計上半年稅前盈餘 13.84 億元，年增幅仍達 95.53%，每股稅前盈餘 2.18 元，已賺贏去年前 3 季稅後 EPS 1.83 元。

慧洋解釋，6 月認列約 220 萬元匯損，因此較去年同期獲利衰退，不過，本業獲利狀況仍持穩成長中。

慧洋說明，由於巴西礦場陸續完成工安檢修復工，加上第二季迎來中南美洲穀物運輸旺季，從中小型到海峽型船舶均明顯止跌回穩，散裝航運業已逐步回復到以往水準。

而在船隊汰舊換新上，慧洋上半年已交付 2 艘新船，下半年預計再交付 3 艘新船，同時已規劃 2020、2021 年分別交付 6 艘、7 艘新船，持續提升船隊競爭力。

同時，慧洋表示，會視市場價格處分不符合或無法改裝適合新環保法規的老舊船舶，讓慧洋船隊數量維持在 130 艘、平均船齡在 6 年左右。

展望下半年，因應 9 月即將上路的壓艙水處理法規，慧洋船隊已安裝逾 60%，而針對明年開始實施的限硫令，也預留新造船安裝脫硫器設備的空間與電路布局。