王品石二鍋開超市型態店 營收添新動能

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (5) 日透露，除了展店動能，旗下部分品牌也將陸續開發禮盒銷售，同時，石二鍋有新型態店「石二鍋經典 Fresh 店」將開出，店內設置與小農合作展售的蔬食平台，均為既有品牌再添成長新動能。

王品說明，石二鍋和石二鍋 mini 仍是展店最快速的品牌，石二鍋至年底前將從目前的 61 家店展至 65 家，石二鍋 mini 則將從目前的 12 家開至 15 家。

石二鍋 Fresh 主打超市形式，與小農合作提供消費者外帶蔬食服務，也有座位區可用餐，首店會開在台中，座位 80 席並設置 10 坪的生活市集，預計客單價可從原本的 220 元提高至 400 元。

王品強調，目前的供應鏈足夠支撐到石二鍋開至 150 家店左右，成長動能無虞。

王品透露，各大品牌正陸續開發禮盒，一方面在實體店銷售，同時會在電商平台陸續上架，包括原燒的烤肉禮盒已在蝦皮購物開賣，今年首次瞄準中秋龐大的烤肉市場開賣 4 款禮盒，價格帶落在 699-2980 元。

而沐越已規劃咖啡禮盒，Hot7 則有黃金泡茶禮盒、莆田有辣醬禮盒等。

另外，王品規劃，年底前享鴨將再開 1 家新據點至 3 家，而青花驕也將再開 1 家 至 4 家；在中國，舞漁預計從目前的 4 家開至 10 家。