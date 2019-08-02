〈鉅亨觀點〉想抵銷最新川普加稅衝擊？人民幣需貶至魔術數字「7.44」

週四 (1 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 在與美國貿易協商代表團討論之後，確認為了加速美中貿易談判進度，將於 9 月 1 日起對中國輸美 3000 億美元關稅清單課以 10% 關稅，而針對川普「以戰逼和」之舉措，中方能有什麼對沖工具呢？這項工具很可能仍然是：人民幣貶值。

猶記去年 2018 年 4 月 3 日時，美國貿易代表處正式針對歷時一年多對中國的 301 調查結果，提出建議對中課稅的商品清單；同年 5 月 3 日，美中雙方在尚未啟動關稅戰之前，進行了第一輪貿易談判，當中美國對中國提出 8 大要求，並要求逐季審查執行進度，這 8 大要求包括：

於 2 年內縮減美中貿易逆差 2000 億美元，可以於第一年縮減 1000 億美元，第二年再縮減 1000 億美元。

停止對「中國製造 2025」之相關產業補貼。

接受美國對「中國製造 2025」產業的潛在進口限制。

實施「直接的、可驗證的措施」，阻止網路間諜入侵美國商業網路。

加強知識產權保護。

接受美國對中國的敏感技術投資的限制，並不進行報復。

將目前 10 % 的平均關稅降至與美國相同水平的 3.5% 平均關稅。

開放服務業和農業。

而前 IMF 首席經濟學家 Olivier Blanchard 曾於去年 7 月 23 日發文表示，人民幣自 4 月 3 日起貶以來至 Olivier Blanchard 當日發文為止，共貶值 7%。

Olivier Blanchard 以中國每年輸美商品 5000 億美元規模乘上 7% 的人民幣貶值幅度計算，得出中國可以釋放出 350 億美元的加稅緩衝效果，這即能夠抵銷 2018 年當時美國對中國所增加的關稅規模 325 億美元。

(註：當時 2018 年貿易戰初期，美國關稅規模為 500 億美元 * 25% 稅率、2000 億美元 * 10% 稅率 = 325 億美元。)

前 IMF 首席經濟學家 Olivier Blanchard 認為中國透過貨幣貶值的效果，來緩解川普加稅的壓力 圖片：Olivier Blanchard

從 Olivier Blanchard 的邏輯計算，在 2018 年 4 月 3 日時，當日美元兌人民幣匯價收在 6.28，而至本週五 (2 日) 美元兌人民幣匯價已貶至 6.93，貶值幅度約達 11%，而再以中國每年輸美商品規模約 5000 億美元計算，那麼目前中國透過貨幣貶值所產生出來的貿易加稅緩衝效果，即達到 550 億美元。

(註：5000 億美元 * 11% = 550 億美元)。

當前貿易戰已經歷了三輪關稅加稅，分別是第一輪的 340 億美元加 25% 稅率、第二輪的 160 億美元加 25% 關稅、第三輪的 2000 億美元加 25% 關稅、目前第四輪 3000 億美元加 10% 關稅，總計增加的總關稅規模來到 925 億美元。

(註：340 億美元 * 25% + 160 億美元 * 25% + 2000 億美元 * 25% + 3000 億美元 * 10% = 925 億美元)

從上述算式可以得知，目前透過人民幣貶值所釋放出來的關稅緩衝效果 550 億美元，已低於貿易戰所產生的額外關稅 925 億美元，並無法抵銷關稅加稅之規模。

那麼若中國要完全抵銷增加的貿易關稅，未來人民幣可能至少貶至多少價位？

答案很可能是 7.4418。

如下列算式所示：

5000 億美元 *(X/6.28-1) > 925 億美元，X = 7.4418。

其中 5000 億美元 *(X/6.28-1) 所代表的意涵是，人民幣自貿易戰起貶以來，透過貨幣貶值所產生出來的貿易戰緩衝效果，而 925 億美元則是最新的美國對中國貿易加稅規模。

而跟隨 Olivier Blanchard 邏輯後的計算結果可以得知，人民幣至少需貶至 7.4418 價位，中國才能夠完全抵銷川普最新發動針對 3000 億美元關稅清單增加 10% 稅率之衝擊。

故從目前的貿易戰發展來看，中方若要透過人民幣來抵禦川普的加稅衝擊，那麼以週五 (2 日) 人民幣匯價 6.94 計算，未來人民幣的可能下探空間即為 7.20%。