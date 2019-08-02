〈美祭中新關稅〉貿易戰戰火重燃 台股單週暴跌逾300點 市值蒸發1.23兆

美國總統川普再度點燃美中貿易戰火，台股今 (2) 日資金全面潰逃，單週暴跌 342.94 點、跌幅 3.15%，市值短短一週就蒸發 1.23 兆，上市公司總市值降至 31.8 兆。

美中重啟貿易談判無功而返，雙方議定 9 月在美國華盛頓再度上談判桌，但等不及 9 月談判會議來臨，川普無預警將目標瞄準電子商品，9 月起將對中國出口的筆電與智慧型手機等電子商品加徵 10% 關稅，消息一出讓股市哀鴻遍野。

台股今天多頭潰不成軍，重挫 182 點一舉摜破半年線，加權指數收在 10549.04 點，單週大跌逾 300 點，主要指數全盤皆墨，其中光電股單週重挫 6.34%，為盤面重災區；資訊服務類跌幅相對輕微，單週小跌 0.67%。

富蘭克林華美投信表示，美中貿易戰火未平息、日韓貿易戰也陷僵局，導致台股今日盤面壓力沉重，預估這一波貿易戰，將影響與出口貿易鏈相關的產業影響較大。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，美中貿易摩擦加劇，台股雖有短線壓力，但長線上反而可受惠轉單效應，例如：長線經營國內產能或具備經營各產地的廠商，相對不受貿易戰關稅影響，有機會獲得上下游供應鏈重建所延伸出的商機，尤其是半導體權值股營運有上修空間的個股，或是預估產能滿載的光學大廠，可望支撐加權指數修正後反彈。