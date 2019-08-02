躲避貿易戰砲火 夏普將遷廠至越南

夏普週四表示，該公司已取消在中國為美國市場生產顯示器的計劃，並將在越南建立新工廠，以避免在華府和北京當局之間長期以來的貿易爭端中被徵收新的關稅。

越南工廠將組裝在美國銷售的汽車液晶顯示器。一些夏普子公司 Dynabook 的個人電腦生產也可能轉移到新工廠。

在本週於上海舉行的中美貿易談判似乎沒有取得什麼進展之後不久，夏普宣布了這一消息。「我們不知道可能會出現什麼新的發展，或者何時會出現」執行副總裁野村勝明於週四告訴記者。

同一天稍晚時候，美國總統川普宣布將於 9 月 1 日起對中國進口產品實施新一輪關稅，而液晶進口也將受到影響。

夏普沒有透露建設工廠的投資金額，並將於 2020 財年在胡志明市附近開始運營。

除了將用於日本製造的液晶面板的美國汽車顯示屏外，該工廠還將在越南生產空氣淨化器和其他電子產品。

目前，中國幾乎佔據了 Dynabook 的所有 PC 產量，主要是在杭州的工廠。 其中約 10% 運往美國。而之後可能會轉移到越南的工作。

夏普週四還報告了 4 月至 6 月季度的淨利潤為 125 億日元 (1.15 億美元)，年增率下降 35％。 銷售額下降 4％至 5,150 億日元。

自 2016 年 8 月夏普被鴻海精密工業 (富士康) 收購以來，該季度首次銷售額和利潤同步下降。

為蘋果 (APPL-US)iPhone 供應零件的夏普遭受了美國智慧型手機巨頭銷售放緩以及中國等市場電視銷售下滑的影響。但該公司與蘋果的業務似乎在本季度出現復甦，家電銷售同樣看起來強勁，致使夏普可維持至 2020 年 3 月的全年前景。