〈美祭中新關稅〉經部：手機及筆電代工首當其衝 機械業訂單恐掉

美國 9 月起將對中國 3000 億美元輸美產品加徵 10% 關稅，經濟部今 (2) 日表示，初步評估，手機及筆電代工品牌的業者及相關供應鏈將首當其衝，機械業則會因中國經濟滑落風險增加，企業投資趨緩，而導致訂單減少。

經濟部表示，美國已在 6 月就對中國輸美 3000 億美元產品是否加徵關稅舉行多場公聽會，徵詢各界意見，支持及反對立場者皆有。而本次加徵關稅產品可能包括手機、平板、筆電等資通訊科技產品、鋼鐵及其製品、機械、螺絲螺帽、農牧礦，及玩具、鞋類、成衣等民生消費品。

經濟部指出，由於電子產品及民生消費品，多與跨國供應鏈緊密連結，對在陸台商的營運與出口以及對台灣中間財輸往中國皆造成影響，並將加速全球供應鏈重新調整。

經濟部初步評估，將直接衝擊手機及筆電代工品牌的業者及相關供應鏈；機械業則會因中國經濟滑落風險增加，企業投資趨緩，而導致訂單減少；紡織產業則因在陸台商大部分已全球布局，訂單已轉移到其他國家。

經濟部進一步指出，美中貿易衝突持續且有長期化趨勢，全球經濟及貿易下滑風險提高，因我國對貿易依賴程度高，經濟成長可能受到衝擊，今年 1-6 月，我對全球出口衰退 3.4%，其中對中國出口衰退 9.1%，不過，同期對美國出口成長 17.4%，特別是資通訊產品成長最多。

經濟部表示，目前多數產業已展開因應措施，後續將視美中貿易談判進展及美方正式採取加稅行動後，進一步評估可能影響，並加速推動台商回台投資方案，協助有意願移轉生產基地至新南向國家的業者，順利調整布局及生產模式。