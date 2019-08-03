〈分析〉科技產業主導的亞洲經濟 可能已撐過最壞的時刻

南韓出口數據連 8 個月下滑，7 月份年減幅度高達兩位數，其中半導體出貨減幅更高達 28%。但其他數據顯示，這波經濟下挫的谷底可能已經觸底，或至少即將觸底。

據《彭博》報導，高盛經濟學家認為，南韓的貿易逐步改善，庫存減少，說明半導體晶片的周期已經到底。

庫存減少是復甦跡象

高盛指出，雖然 7 月南韓半導體出貨年減 28%，但依銷量看，卻成長了 15%，特別是 6 月份庫存數字為連續第 2 個月下滑，說明訂單正在增加。

南韓半導體庫存連減 (圖表取自彭博)

Meritz Securities Co. 首席經濟學家 Stephen Lee 表示，現在問題是何時觸底，他相信可能是第 3 季，無論是 8 月還是 9 月。

以出口為導向的亞洲經濟體，在這波貿易戰中受害，日本、南韓、馬來西亞及台灣的 PMI 都在收縮，評級公司標普的數據顯示，亞洲第 1 季的實際投資成長，已由前 1 年的 7%，放緩至 2% 附近。

不過復甦的跡象已隱約可見。

全球最大記憶體晶片製造商三星週三表示，最大的客戶數據中心已經重啟購買，帶來需求增加。

全球最大晶圓代工台積電 (2330-TW) 最新財報也優於市場預期，總裁魏哲家表示，業務已由谷底反彈，並且看到下半年「非常、非常強勁的需求」。

智慧手機需求

跡象之一在蘋果的 iPhone。主要由亞洲工廠供應及生產的蘋果 iPhone，今年下半年預計生產 7500 萬支，與去年同期大致相同。蘋果預估新一季的營收達 610-640 億美元，不僅高於分析師的預期，也代表著 iPhone 的需求健康，可能帶來年營收的成長。

另一方面，三星的折疊手機 Galaxy Fold 已經重新準備上線，折疊機與 5G 手機，預計推動新的智慧手機需求，促使消費者升級行動設備。

Oxford Economics 亞洲首席經濟學家 Sian Fenner 談到科技周期，也認為雖然一直處於谷底，但預計已經不會如之前那麼黯淡。

隱憂仍在但沒那麼糟

當然，以此判斷最壞的情況已過，仍為之過早。

新加坡豐業銀行亞太區經濟主管 Tuuli McCully 表示，儘管電子產業可能在今年年底觸底，但重大下行風險仍然存在。

除了美中貿易戰和全球經濟放緩之外，對智慧手機新機的需求也趨於穩定。日本和南韓之間緊張局勢的升級，也可能讓亞洲整體受到傷害。在日本宣布將南韓移出「白名單」之後，事情可能更糟。

不過，樂觀的看法認為，主要是去年同期的基期影響，讓數據看起來更難看，但實情沒那麼壞。

智慧手機或許已經達到飽和，但亞洲還有消費物聯網，處於全球領先地位。亞洲占了這部分 36% 的全球消費，甚次才是美國的 27% 及西歐的 21%。

高盛因此在報告中的結論是：「貿易戰的最初衝擊，可能已經過去了。」

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