美股盤後 —美股嚇「黑」全因鮑爾一席話 AMD領費半暴跌

週三 (31 日) 一如市場預期，聯準會在本月利率會議上宣布啟動 10 年來首次降息，然而，聯準會主席鮑爾否認本次降息是長期降息循環的開始，引發美股暴跌。

道瓊指數尾盤一度跌逾 400 點，收盤創 5 月 31 日以來的最大單日跌幅，而那指創 6 月底以來最大單日跌幅。

週三 (31 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下滑 333.75 點，或 1.23%，收 26864.27 點。

那斯達克指數下滑 98.19 點，或 1.19%，收 8175.42 點。

標普 500 指數下滑 32.80 點，或 1.09%，收 2980.38 點。

費城半導體指數下滑 51.38 點，或 3.22%，收 1542.44 點。

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

蘋果 (AAPL-US) 週二 (30 日) 盤後公布 2019 會計年度 Q3 財報繳出亮眼成績單，無論是營收、每股純益 (EPS)、下一季財測等數據均優於華爾街預期，然而，AMD 下季營收展望遜於市場預期，引發半導體類股週三拋售潮。

尖牙股 (FAANG) 僅蘋果收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.04%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 0.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 1.67%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.90%；臉書 (FB-US) 下跌 1.43%。

半導體類股集體跳水，AMD (AMD-US) 暴跌 10.10%；慧榮科技 (SIMO-US) 暴跌 11.40%；美光 (MU-US) 下跌 5.42%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 4.43%；博通 (AVGO-US) 下跌 3.19%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.82%。

聯準會鷹式降息，促使金融股漲跌互見，摩根史丹利 (MS-US) 下跌 0.25%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.68%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.35%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.40%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.23%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.66%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.13%。

華爾街分析

聯準會主席鮑爾週三稱，這次降息基本上屬於貨幣政策的中期調整 (midcycle adjustment) 政策的性質，這不是一系列降息循環的開始，暗示今年晚些時候不一定會降息。

鮑爾一席話引發美股尾盤全面收低，10 年期美債殖利率跌至 2.01%，而 2 年期美債殖利率升至 1.87%，美元升至 2 個月以來的最高點，黃金價格下滑。

聯準會鷹派降息，促使標普所有板塊一片血染，必需性消費、材料與資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)

聯準會降息記者會後，川普推文抱怨，聯準會 (Fed) 主席鮑爾讓大家失望了。加拿大帝國商業銀行 CIBC 及 Jefferies 分析師皆表示，聯準會未如預期那般寬鬆，這次降息一碼屬於「鷹派降息」。

金融服務公司 Federated Investors 高級投資組合經理 Don Ellenberger 稱，美股似乎對鮑爾表現感到失望，也許是因為鮑爾並未暗示將有一次又一次的降息，沒有明確的跡象保證 9 月進一步降息。

瑞銀財富管理全球首席投資長 Mark Haefele 表示：「聯準會正在研究一系列的事項。的確，低通膨讓聯準會有一定的空間採取先發制人的措施，並有望避免未來轉向負利率之類的政策。既然他們已經準備好靈活應對，他們就可以轉向依賴經濟數據這樣的語言。」

AmeriVet 證券公司美國利率主管 Gregory Faranello 表示，市場顯然正在構建鮑爾的言論，意味著聯準會降息舉措的重要性也帶來波動性的提升。