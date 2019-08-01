美股盤中─狹幅整理 等待Fed利率決議 財報佳 蘋果股價上漲

美國股市週三中場於狹幅整理，價位少有變動。華爾街等待聯準會 (Fed) 公布利率決議，亦消化蘋果財報。

台北時間 23:44

道瓊工業平均指數上漲 7.77 點或 0.03% 至 27205.79。

Nasdaq 指數上漲 22.32 點或 0.27% 至 8295.94。

S&P 500 指數上漲 2.11 點或 0.07% 至 3015.29。

台北時間凌晨 02:00 聯準會 (Fed) 將公布利率決議，02:30 Fed 主席鮑爾將舉行記者會。

投資人反應 Fed 將降息 25 基點。若 Fed 果真降息，這將是自逾十年前的金融危機以來，首度降息。

美國近來的經濟數據錯綜。第二季經濟成長減緩至 2.1%，但仍優於預期。

分析師說，Fed 不得不承認經濟成長轉弱。通貨膨脹走低，但不太可能經濟衰退。放寬貨幣政策當能支撑股價，也支撑未來的企業獲利。

預期 Fed 降息，近來支撑了全球風險性資產價格。然而，貿易戰擔憂重燃，則使得漲幅受限。

川普週二發布系列推文，宣稱中國未信守承諾，沒有買進更多美國農產品。該談話壓低了兩國達成貿易協定的希望。然而，中國堅稱有買美國農產品。

中美兩國恢復了貿易談判，週三，一個美國代表團返回美國。白宮說，談判將於 9 月初在華盛頓持續進行。

蘋果公司週二公布，第二季每股獲利與營收均高於預期，週三，其股價上漲近 5%。該公司公布第四季營收預估，亦優於預期。

分析師說，蘋果趨勢回穩，可能給了投資人更多信心。

目前為止，近 60% 的 S&P 500 企業已公布財報。其中 76% 公布獲利優於預期。