〈Fed降息〉分析師：Fed鷹式降息長期而言對美股有益

在聯準會 (Fed) 決定只降息 25 個基點之後，美股走跌，並且在主席鮑爾隨後的新聞發布會中跌得更深，他在記者會中給人的印象是，週三 (31 日) 的降息只是「對政策的中期調整」而非一系列降息行動中的第一步。

道瓊工業平均指數、標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數均收盤下跌超過 1.1%，但分析師和投資指出，市場的當下反應再過幾週可能就會變成適當的漲幅，因為投資人將會更關注 Fed 對美國經濟健康狀況的信心，因為歷史性低利率使得股票成為相對有吸引力的押注目標。

Commonwealth Financial Network 投資長 Brad McMillan 表示，週三美股尾盤的拋售「比我預期的要大一些」，但他指出，「這將是相當短期性的。我們將會看到投資人重新調整對未來降息預期的直覺反應，而且當重新回到基本面時，一個帶有一點刺激政策的健康經濟並不是世上最糟糕的事情。」

INTL FCStone 美國機構股票和全球市場策略師兼總監 Yousef Abbasi 指出，降息的決定「可能會在未來幾天帶來更多波動，但隨著時序進入 8 月，美股會再次開始振作。」

他說，「我認為，市場會開始出現逢低買入的心態，而這種心態是透過寬鬆的資金流動和追逐回報的需求而創造出來的。」

E-Trade 投資策略副總裁 Mike Loewengart 在電郵中寫道：「最大的意外就是沒有說出來的東西。」「聲明中並沒有提到本國經濟成長降溫的任何內容。」雖然市場對寬鬆規模短期內會感到失望，但他補充說，「投資人應考慮將低利率視為未來的新常態。」

McMillan 表示，低利率將繼續支持標普 500 指數高於平均水平的估值，同時企業以健康的速率提高營收，並且似乎可望避開許多投資人今年最擔心的獲利衰退。

當然，美國經濟數據的任何進一步惡化都可能使這種邏輯完全破功。日興資產管理公司 (Nikko Asset Management) 首席全球策略師 John Vail 在電郵中寫道，他預計「全球經濟將進一步減速至略微低於目前市場預期的水平」，部分原因是美國對中國進口產品的額外關稅以及更全面的全球貿易衝突惡化。

出於這個原因，他預計 Fed 今年將降息三次，如此將「有助於緩解經濟疲軟的打擊」，但不能完全保護股市免受經濟大幅放緩的不確定性所影響。

但即使出現 Vail 堅持未來 12 個月股市會疲軟的預設情景，也不會完全破壞未來幾季對股市的爭論。他指出，「對長期投資人而言，我們預測的下跌，特別是在股利收入之後，不會讓股票配置出現重大轉變，但肯定會影響投資行為更趨謹慎。」