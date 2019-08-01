Fed「鷹式降息」 川普抨擊鮑爾讓大家失望了

週三 (31 日) 聯準會主席鮑爾否認本次降息是一系列降息循環的開始，「鷹式降息」引發美股道瓊一度暴跌逾 400 點。在聯準會降息記者會後，川普推文抱怨，聯準會 (Fed) 主席鮑爾讓大家失望了。

美國聯準會 (Fed) 一如預期在週三 (31 日) 將聯邦基金利率下調 25 個基點，至 2.00%-2.25% 的區間，這是自 2008 金融危機年底來首次降幅。

川普抨擊鮑爾讓大家失望了 (圖片：翻攝川普推特)

美國總統川普一直呼籲，聯準會加大降息力度，下調 50 個基點。週三聯準會降息記者會後，川普推文表示：「市場希望從鮑爾和聯準會聽到的是，這是一個漫長且激進降息週期的開始，將與中國、歐盟和世界其他國家保持同步，正如以往，鮑爾讓大家失望了。」

川普還推文稱：「至少鮑爾正結束量化寬鬆，但量化緊縮本來就不應該開始，因為沒有通膨。無論如何，我們正在取得勝利，但我肯定不會從聯準會得到多少幫助！」

聯準會主席鮑爾否認本次降息是一系列降息循環的開始，引發道瓊週四一度暴跌逾 400 點。(圖片：investing)

鮑爾在週三記者會中表示本輪降息是為了抵禦經濟下行風險，他還表示：「我們認為，這次降息基本上屬於貨幣政策的中期調整 (midcycle adjustment) 政策的性質，這不是一系列降息循環的開始。」

鮑爾在週三記者會中還重申聯準會獨立性，他表示：「我們從未把政治因素納入貨幣政策的考量，也不會推行貨幣政策來證明聯準會獨立性，推行政策是要盡可能接近我們法定目標。」

此外，鮑爾也拒絕對川普政府的貿易政策給予任何評論。