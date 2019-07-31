台灣Q2 GDP 2.41%大幅優預期 創4季新高

主計總處今 (31) 日公布第 2 季台灣經濟成長率 (GDP) 概估值為 2.41%，較 5 月預測數 (1.78%) 一口氣增加 0.63 個百分點，創 4 季新高，也高於近來國內各大智庫對於第 2 季 GDP 的預測值，包括台經院預估 1.8%、中經院 1.72%，以及中研院預測的 1.75%；併計第 1 季後，上半年台灣經濟成長率 2.07%，優於多數智庫認為上半年難以「保 2」的預期。

主計總處說明，第 2 季 GDP 上修，主要是因出口和國內投資優預期，併計第 1 季，上半年 GDP 為 2.07%。

從外需來看，儘管美中貿易摩擦紛擾抑低全球經濟成長動能，使我國第 2 季按美元計價商品出口減 2.58%(以新台幣計價則增 2.25%)，不過，主計總處指出，占比最高的電子零組件因積體電路出口好轉，加計服務輸出後 (來台旅客增 19.01%) 並剔除物價因素後，商品和服務輸出實質成長 4.11%，明顯高於 5 月預測成長 2.21%。

而輸入方面，由於國際原物料價格續居低檔，併計服務輸入並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長 3.69%，高於 5 月預測成長 2.18%，輸出和輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻 0.72 個百分點。

內需力靠民間投資 貢獻經濟成長超過 1 個百分點

內需方面，第 2 季因新車銷售增溫，加上電動機車銷售亮眼、百貨新商場加入營運，整體零售業營業額增 3.93%，餐飲業增 4.01%，惟股票成交值續減 21.27%，概估第 2 季民間消費成長 1.57%，較 5 月預測成長 1.76% 下修，對經濟成長貢獻 0.86 個百分點。

政府消費負成長 2.69%，對經濟成長負貢獻 0.39 個百分點。

不過，隨著第 2 季營建工程投資持續成長、營業用大客 (貨) 車及飛機等投資增加，推升運輸工具投資，加上國內半導體廠商資本支出增加，概估資本形成實質成長 6.04%，高於 5 月預測成長 5.30%，對經濟成長貢獻 1.23 個百分點，也成為內需主要動能來源。

主計總處指出，合計第 2 季國內需求成長 1.90%，對經濟成長貢獻 1.70 個百分點，為國內經濟成長提供支撐力道。