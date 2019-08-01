《經濟學人》拜會韓國瑜 談高雄經濟、中美貿易戰對台影響

《經濟學人》集團大中華區總裁劉倩、總監巴雷特賓利 (Barrett Bingley) 30 日拜會高雄市長韓國瑜，針對高雄經濟發展，以及中美貿易戰對台灣經濟的影響廣泛地交換意見。

美國財政部長米努欽與中國貿易代表、國務院副總理劉鶴近兩日在上海重啟談判，牽動國際政經敏感神經，韓國瑜關心談判進度，特別向劉倩請益貿易戰局勢，及對台灣產業的影響。

劉倩表示，本次談成機率很小，只要雙方不繼續增加關稅，就算一種成功，中期來看，談判可能取得進展，貿易戰對美國經濟和股市已經造成壓力，選舉期間美國總統川普也需要好的經濟數字贏得連任。但長期來看，談判超越了貿易議題本身，還有智慧財產權、市場開放等，包括科技和地緣政治等因素；如果川普連任，即使暫時談判成功，也不影響摩擦的繼續，對全球經濟都產生相當的負面影響。

「台灣很有實力，但很謙遜」，劉倩分析，台灣許多產業擁有核心競爭力，如 IC 產業等，在全球供應鏈體系中也有重要地位，政府應該要好好保護，這是別人拿不走的，然而，台灣雖然有獨步全球的技術、優秀的人才等，但國際對台灣的優勢跟長處並不熟悉，台灣還有發揮的空間。

韓國瑜指出，台灣有強大的外匯存底、人民儲蓄率高，同時台灣人在海外的資産也相當可觀，這是台灣的優勢，應該要好好發揮。

韓國瑜說，台灣四面環海，應該面向海洋，保持開闊的心胸，積極開放、鬆綁法規，放寬視野，可惜現在的台灣陷入「海洋地理、陸地思維」，大家還是陸權思維，把台灣自己限縮了，以高雄為例，過去觀念比較封閉，現在讓愈來愈多人認識這麼美麗的城市，心態一改變，路就通了。

韓國瑜認為，台灣未來的路有兩條，未來要領導大家走一條陽光、開心、光明的路，而非另一條黑暗、痛苦、黯淡的路，台灣民眾要能開放心胸，不要再被政治所蒙蔽。

他形容，這過程如同拆彈，把困住台灣人心靈上的違章建築跟鐵皮屋，種種沈重負擔通通拆掉，重新打造開闊開放的心胸，充滿正向的思維。

劉倩表示，高雄是一個海港城市，高雄有條件來參與藍色海洋論壇，發展海洋相關產業，讓更多人看見高雄，韓國瑜對此樂觀其成，除表達歡迎之意，也強調高雄投資環境優越，市民也很熱情，歡迎各國人士多多來訪！