企業縮減開支 美國第二季GDP成長減緩至2.1%

今年春季，由於家庭支出大幅增加，經濟成長因而明顯上升。然而第二季，企業投資大幅下滑，經濟成長因而飽受壓力。

美國政府週五公布，第二季國內生產毛額 (GDP) 年率成長 2.1%，大幅低於第一季的成長 3.1%。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，美國第二季 GDP 成長 1.9%。

該報告的內容顯示，某方面而言，第二季的經濟較年初更為強勁，尤其是全民經濟。

然而，企業的動能消退，尤其是出口商與製造商，顯示下半年經濟擴張將更為緩慢。聯準會 (Fed) 可能於下週降息，以推升經濟，但主要恐僅屬象徵性。

第二季消費者支出上升 4.3%，大幅高於第一季的上升 1.1%。家庭在新車，餐飲與衣裝的支出均增加。

但第二季的企業固定投資下降 0.8%，創三年半來最大降幅。

由於中美貿易爭議惡化，全球經濟亦轉差，企業主管的支出計畫因而裹足不前。

第二季企業庫存減少了 443 億美元，創一年來最大降幅，讓 GDP 減少近一個百分點。

美國貿易赤字擴大，亦拖累了 GDP 成長。第二季進口小幅上升，出口則下降 5.2%。

美國關稅似乎抑制了對中國商品的需求，但中國的報復措施，美元走強及全球經濟下滑，則使得美國出口下降。

消費者支出佔整體經濟近 70%。由於工資上升，工作更為穩定，且失業率處於近 50 年低點，消費者支出因而增加，讓美國經濟年率成長約 2%。

但若經濟成長未能上升，企業終將裁員或減少工時，對美國消費者將是潛在威脅。為阻止這種情況發生，Fed 可能很快降息，儘管美國股市近來創新高點，勞工市場處於數十年最佳情況，Fed 仍將放寬信用。