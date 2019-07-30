回應工總 龔明鑫：缺電已改善、重啟核四很困難

工總昨 (29) 日發布白皮書提及「五缺、六失」問題未見改善。行政院政務委員龔明鑫今 (30) 日回應，針對缺電問題已有巨大的改善，今年備轉容量率沒有 1 天低於 6%，另外，核四機組也已老舊，要恢復運轉非常困難。

工總除了在白皮書指出「五缺、六失」，憂心未來能源供應，並希望政府能強而有力的營造良好投資環境，讓產業界能在合理及合法的條件下，根留台灣，全力發展經濟

龔明鑫回應，民進黨剛執政時，2016 年 5 月 31 日備轉容量率只有 1.74%，當年度備轉容量率低於 6% 有 80 天，供電壓力非常大，但到了今年，沒有一天低於 6%，龔明鑫認為有巨大的改善，現在幾乎不會有缺電問題，事實上經濟部也有做長期性規劃，包括新電廠等，怎麼會說未見改善，並表示經濟部參與同仁都非常辛苦，一句話抹煞他們的努力，非常不公平。

龔明鑫表示，大家對於核電是發電主力的認知有所誤解，事實上核能發電量占比低於 10%，比例仍在下降中，而且核四機組非常老舊，很多零件都壞了，要重新恢復運轉非常困難，況且原先的團隊已經解散，還要重新組織國際團隊，也不一定能夠配合。

龔明鑫進一步指出，現有核廢料儲存池都已經滿了，用過的燃料棒退不出來，無法換新，加上新北市一直擔憂會變成核廢料最終貯存場，延役實際操作上有困難，龔明鑫說，核電廠必須按照當初設計的 40 年期限除役，不能延役，備而不用也很困難，要付出非常大的維護成本。

另外，在用地方面，龔明鑫表示，目前已盤點出 1827 公頃，台糖也額外增加 1040 公傾土地備用。用水部分，龔明鑫指出，目前產業較少提到缺水議題，經過前瞻基礎建設計畫的實施，水源已然充足。重要產業園區有 76 處要用水，目前已核配 272 萬公噸、實際使用 162 萬公噸，仍有 40% 餘裕。