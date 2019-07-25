〈台經院景氣預測〉民間投資推升成長 今年GDP維持2.12%

台灣經濟研究院今 (25) 日發布今年台灣經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.12%，與 4 月預測值維持不變，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，第 2 季景氣比第 1 季好，也比原先預期好，下半年雖有隱憂，但暫無看到太大的變化。

台經院預估，今年第 2 季至第 4 季 GDP 分別為 1.8%、2.32% 和 2.6%，呈現逐季上揚，併計第 1 季 1.71% 後，全年 GDP 為 2.12%。

台經院分析，儘管台灣上半年外貿表現疲弱，惟內需仍有所支撐，預期下半年景氣將逐漸回溫，除非國際政經局勢衝突然急遽惡化，否則下半年台灣經濟成長率將高於上半年，使今年 GDP 仍可維持在 2% 以上水準。

內需方面，受到全球經濟前景展望不佳，使民眾消費信心趨於保守，成長不如預期樂觀，因此，台經院預估今年民間消費成長率為 2.15%，下修 0.15 個百分點。

在固定資本形成方面，隨著台商回流，今年以來經濟部已通過 93 家廠商的申請，總投資金額逾 4520 億元，加上半導體設備進口連 6 個月正成長，台經院預估，全年整體固定資本形成成長率為 5.90%，上修 0.54 個百分點，其中，民間投資成長率為 5.20%，更上修 1.10 個百分點。

貿易方面，由於比較基期影響，下半年外貿表現將優於上半年，因此，預估全年輸出成長率為 2.18%，微幅上修 0.10 個百分點；而受到國際原物料價格續居低檔，預估輸入成長率為 2.60%，下修 0.15 個百分點。

物價方面，台經院認為整體通膨展望仍平穩，預期今年消費者物價指數 (CPI) 成長率為 0.85%，微幅上修 0.05 個百分點。