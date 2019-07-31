HSBC：歷史為鑑 在Fed降息後黃金漲勢較緩慢

如果一如普遍預期聯準會 (Fed) 在週三 (31 日) 降息，那麼黃金多頭可能會有股想要大肆慶祝的衝動。但歷史建議他們，最好是可以控制一下這種情緒。

畢竟，黃金已經大漲好一陣子了。期貨價格接近 6 年高點，絕大幅度是因為市場對 Fed 為試圖阻止經濟低迷而提出更寬鬆貨幣政策的預期越來越高。

匯豐證券 (HSBC Securities) 首席貴金屬分析師 James Steel 追溯 1987 年來的數據，觀察黃金在寬鬆週期開始前後 180 天內的走勢。他發現過去 3 個月黃金價格上漲 11.4% 是開始降息前漲幅最大的一次，2007 年是近期漲幅唯一可比較年份，當時它在 Fed 在 9 月降息半個百分點前一個月大約上漲了 10%。

正如許多投資人的記憶猶新，降息是由於房產和信貸市場的動盪預示全球金融危機的開始，因而對經濟構成的威脅感到擔憂。隨著金融危機加劇，黃金價格在首次降息後的 3 個月內再次大漲 39%，投資人急尋避風港，而央行則向金融體系傾注流動性。

相比之下，Fed 在週三的預期決策被普遍認為是「保險式」降息，當基本經濟數據維持相對健康時，用以確保「軟著陸」並避免經濟衰退。

Steel 的分析比較了開始保險式降息前後的黃金表現，以及經濟衰退之後的開始降息前後的表現。

大多數情況、但並非所有案例，黃金在開始降息後的幾天和幾週內都會走弱。在保險式降息的前提下，黃金往往表現平平。然而，Steel 表示，在經濟衰退前提下的降息中，接下來的 3 個月黃金往往會出現更為正面的反應，反映出黃金的安全港吸引力（見下圖）。

Steel 說，這些數據「意味著降息後最好保持謹慎」。此外，市場回饋預期的漲幅的情況並不少見；這種現象往往映證在老生常談中：「在謠言中買入，在事實下賣出」。

Steel 表示，經驗顯示黃金可能會在降息後獲得一些獲利回吐或謹慎清算，但任何重大回調都可能是「好買點」。從長期來看，黃金可能會有一些適度的上升空間，但要在確定進入衰退之後還想大幅上漲可能需要推一把，匯豐銀行的經濟學家們認為機會不大。

當然，Steel 和其他分析師指出，Fed 並不是黃金的唯一驅動因素。美元走強可能會對黃金造成壓力，而貿易方面的不利發展或地緣政治風險上升往往會發揮支撐作用。

Wells Fargo Investment Institute 實質資產策略主管 John LaForge 上週在報告中表示，「如果股市波動上升或者貿易和全球經濟成長擔憂持續存在，黃金可能繼續廣受投資人追捧。」「然而，我們認為黃金價格已經走過頭了，而且我們認為如今的水平上漲空間有限。」

說到底，正是這些其他因素可能為週三的 Fed 決定奠定黃金的基調。