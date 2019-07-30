〈Fed會議前瞻〉降息在即：黃金市場該怎麼應對？

Fed 本週召開會議，主席鮑爾 (Jerome Powell) 已經示意 Fed 計畫調降聯邦資金目標，買黃金的時機到了。

紐約商品交易所 Comex 分部 8 月交割的黃金上週五上漲 4.6 美元至每盎司 1419.30 美元，今年迄今漲幅已見 11%，但這不代表不能繼續向上攀升，隨著 Fed 預計降息，對求保值的投資者來說，黃金吸引力可能增加。

宏觀風險顧問公司分析師 Gregg Wysocki 報告指出，「各國央行要是印鈔、購債的行動多了，就會產生更多負面的實際和名義回報，這會讓投資者越來越偏好現金的替代品，例如黃金或者其他財富的儲備方式。黃金和白銀似乎就是『實質利率趨勢向下』時最明顯的受益者。」

近期這樣的想法也有其他支持者。

全球最大避險基金 Bridgewater Associates 創始人 Ray Dalio 就在 7 月 17 日的文章中看漲黃金，Ray Dalio 提到，當現金價值遭低估且國內和國際衝突明顯時，黃金都會表現良好，「我認為，在考慮個人投資組合時可以納入黃金，這既可降低風險，又能增加回報。」

事實上，黃金價格向上趨勢中唯一阻礙可能是：Fed 這一回降息是後續行動的序幕，或者只是確保經濟成長能持續下去的「保險式降息」。

德意志銀行分析師 Binky Chadha 表示，只要成長和殖利率下降，黃金就有上行空間。他指出，黃金已經打破 7 年範圍，有了上漲的空間。然而，以歷史紀錄來說，相較於經濟衰退催動的週期，黃金在『小型寬鬆週期』通常表現不佳。

買金幣或金條是對賭黃金的一種方式，但 SPDR Gold Shares (GLD-US) 之類的 ETF 也可以提供直接的曝險， VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX-US) 和 VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ-US) 均有投資在挖礦業者上。

研究機構 Ned Davis Research 分析師 Will Geisdorf 報告提到，他認為透過買入小型礦業公司最能表達看漲黃金的觀點。

Geisdorf 指出，過去 20 年來，黃金有 20 次上漲 10%，這 20 次中有 14 次黃金礦業的表現優於黃金，而過去 15 年間 17 次黃金漲勢中，小型礦業公司表現優於礦業公司的次數就有 11 次。

「由於過度樂觀，黃金已經準備好短期回檔，但黃金礦業的長期情緒顯然是極度悲觀，GDX 和 GDXJ 在我們短期和長期相對強弱排行裡面都處於最高分位。」

《巴倫》商周本月稍早也建議，在一檔投資組合內納入 5% 至 10% 的黃金曝險應該是個不錯的操作方式。