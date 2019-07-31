無論降息與否 黃金終會上漲？分析師：避險基金已大舉買進

全球投資人正等待聯準會本月的會議決策，及在此之後聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的發言風向。儘管一些投資銀行認為應該在「新聞實現時」甩賣黃金，但許多交易員仍舊相信金價有望走升。

兩位資深交易員相信，無論聯準會決定為何，金價最終都會大漲。

降不降息黃金都可能走高

GRZ Energy 創建人兼總裁 Anthony Grisanti 表示，不管聯準會屈服市場預期降息，或是堅持保持耐心觀望，「我認為兩種情況下黃金價格都走高」。

他表示，如果宣布降息，目前在 1430 美元附近的金價，可能會先回到 21 日均線 1414.70 美元，但回調後將上漲。如果聯準會按兵不動，股市將會出現拋售，並使避險基金買入黃金。

Grisanti 指出，當前市場最主要的變化，是避險基金已經進場搶買黃金。在過去 5 週之中，避險基金快速度加碼做多黃金，共增加了 6 萬口看漲合約。

長期黃金空頭 Scott Nations，更是一改過去一貫立場，稱他已轉為看多。

這位 NationsShares 總裁兼執行長表示，他會以 1440 美元價格買進 12 月期貨，上漲目標為 1475 美元，止損設置在 1420 美元。

Nations 認為，聯準會將降息，而歐洲過低的利率，會使歐洲公司債的殖利率為負，這也代表，黃金的機會成本消失，不會有利率的潛在損失。因此，只要歐洲利率繼續走低，黃金將可擺脫美元偏強的干擾，而向上走高。

降息正好獲利了結？

黃金價格週二收高 0.7%，報每盎司 1429.70 美元，正反映投資人及交易員對降息的高度預期。

與這兩位資深交易員相比，聯準會決策前夕，摩根大通和巴克萊分析師均主張黃金應該逢高獲利了結。

摩根大通分析師 Shawn Quigg 指出，金價較公允價格已有 50-60 美元的溢價，即買入的風險上升。一旦聯準會的前瞻未達市場預期，可能帶來黃金拋售，金價下挫至 1360 美元。