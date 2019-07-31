貴金屬盤後─黃金收高9.30美元 等待週三的Fed利率決議

黃金期貨週二收高，連續第三天上漲。數據顯示美國經濟依舊健康，且通貨膨脹偏低。投資人等待聯準會 (Fed) 於週三公布利率決議。預期 Fed 將決議降息，黃金因而上漲。

8 月黃金上漲 9.30 美元，或 0.7%，收於每盎司 1429.70 美元。

分析師說，黃金壓力在每盎司 1430.80 美元。若突破，上檔壓力在 1442.30 與 1452.70 美元。

9 月白銀上漲 11.8 美分，或 0.7%，收於每盎司 16.558 美元。

美國商務部週二公布，美國 6 月消費者支出較 5 月上升 0.3%。

該報告顯示，通貨膨脹仍低。6 月個人消費支出物價指數 (PCE)--Fed 偏好的通貨膨脹指標 -- 上升 0.1%，較去年同期上升 1.4%。

Fed 定於週二與週三舉行為期二天的政策會議，週三將公布利率決議。

預期 Fed 將降息 25 基點，並暗示願採取一切行動，支持美國經濟持續擴張。

其他金屬交易方面，9 月銅下跌 3.9 美分，或 1.4%，至每磅 2.6785 美元。10 月白金下跌 9.30 美元，或 1.1%，收於每盎司 872.60 美元。9 月鈀金大跌 44.70 美元，或 2.9%，至每盎司 1509.10 美元。週一，9 月鈀金上漲 1.5%。