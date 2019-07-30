中國品牌電視市占擴大！南韓量減、索尼勉強上榜

根據《日經產業新聞》電子版，在 30 日所刊出的經濟專欄中指出，中國的 TCL 集團與海信集團等，在平面電視的市占上都有所進步，正逐步逼近全球前 2 強的南韓三星電子與 LG 電子。

由日本經濟新聞社所統計的 2018 年「主要商品 ‧ 服務市占調查」中，平面電視的總出貨台數達 2 億 2135 萬台，年增 2.9%。其中前兩名由南韓的三星電子 (18.7%) 與 LG 電子 (12.2%) 包辦，第 3、4 名為中國的 TCL 集團 (8%) 及海信集團 (7.2%)，而第 5 名才輪到日本索尼 (6758-JP)(5.3%)。而光是這 5 家廠商，就拿下了過半 (51.4%) 市占。

(圖片：Investing.com)

第 1 名的三星電子在 2018 年的平面電視市占 18.7%，較 2017 年減少 1.3%，已從 2016 年開始在兩年內下滑了 2.9%。而採用自家集團生產的 OLED 面板，具有成本優勢的 LG 電子，則因為在 LCD 電視陷入苦戰，出現了 0.4% 的輕微下滑。

反觀中國廠商方面，有 6 成銷量仰賴海外市場的 TCL 集團，市占年增 0.9% 來到 8%。海信集團增加了 1.3%，攀升到 7.2%。

此外，加上竄升到第 6 名的小米，還有第 7 名的創維集團，中國廠商的表現可說是相當搶眼。

在韓、中兩國的包圍下，唯一打入前 5 名的日本索尼，採取了重視收益不重銷量的戰略。在台數上雖出現微幅下滑 (-0.3%)，但是在大尺寸 4K 電視等方面的表現，則展現出其強項。2018 年度的銷售台數雖減少了 110 萬台，但是包含音響等產品在內的電視部門，在營業利益增加了 38 億日圓。

目前 Netflix(NFLX-US) 與 Amazon(AMZN-US) Prime Video 之類的串流影音服務盛行，電視的聯網功能，在使用上的方便性與相關串流服務的支援程度等，也都將影響銷售數據的表現。