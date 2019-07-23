國際品牌廠啟動旺季備貨 本季電視面板價格可望止跌回穩

電視面板價格跌價狀況可望趨緩，研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 發表本月面板價格預測，指出本季在國際品牌啟動備貨，及部分面板廠關廠、控制產出，供需雙邊作用下，液晶電視面板價格跌幅將放緩，部分尺寸更有機會止跌。

群智表示，中國在 6 月購物節過後，內需市場仍疲弱，廠商採購面板意願低迷，但本季是傳統旺季，部分國際品牌客戶啟動旺季備貨，帶動需求成長，另外，部分面板廠商積極調整庫存，並啟動關廠及控制產出，讓面板供需狀況逐漸回穩，價格可望開始止跌。

從各尺寸面板價格分析，群智表示，32 吋面板因 6 月價格降幅較大，本月跌幅將收斂，8 月有機會止跌回穩；39.5-43 吋面板部分，39.5 吋預計本月下跌 2 美元、43 吋則因供應持續增加，預計本月降幅仍有 2 美元。

49 吋以上面板部分，因需求回落，中國內需市場備貨意願下降，預期本月跌幅仍將維持 2-3 美元，而在 55 吋面板，則因供需兩端庫存壓力並存，供需失衡狀況，本月跌幅仍大。

大尺寸方面，因終端需求仍低於供給，其中以 65 吋面板跌幅最大，預期到 8 月價格才有望收斂。

集邦 (TrendForce) 光電研究 (WitsView) 日前也表示，電視品牌大廠先前為因應貿易戰，部分業者第 2 季提早拉貨，導致目前庫存水位偏高，是造成近期電視面板價格持續下跌的主因。