〈財報〉受蘋果一次性收入灌注 晶片廠戴樂格Q2獲利大增

蘋果供應商、電源 IC 大廠戴樂格半導體 (Dialog Semiconductor) 週二 (30 日) 公布財報，受惠於去年與蘋果達成的收購案幫助，帶動戴樂格 Q2 營收及營業利益皆是超乎市場預期，且財測展望樂觀，戴樂格股價聞聲寫下 2 年半新高。

戴樂格股價日線走勢圖 圖片：investing.com

戴樂格 Q2 財報關鍵數據：

Q2 營收年增成長 63% 至 4.82 億美元，其中包括了來自蘋果的一次性授權收入 1.46 億美元，是高於市場預期的 4.093 億美元；若不包括來自蘋果的一次性收入，Q2 本業營收 (Underlying Revenue) 則降至 3.36 億美元，年增率為 14%。

Q2 毛利率為 64.7%，優於去年同期的 48.0%；而 Q2 本業毛利率則為 49.7%，優於去年同期的 48.0%。

Q2 營業利益年增率逾 700% 至 2.17 億美元；而 Q2 本業營業利益為 8210 萬美元，年增率成長 95%。

Q2 稀釋後 EPS 為 2.20 美元，優於去年同期的 0.23 美元；而 Q2 本業稀釋後 EPS 為每股 0.86 美元，年增成長 91%，優於去年同期的 0.45 美元。

戴樂格 Q2 財報 圖片來源：dialog-semiconductor

戴樂格表示，Q2 營收與獲利出現大幅增長，主要是因為去年授權旗下的電源管理技術、300 名工程師及部分資產予蘋果公司，本季認列來自蘋果的一次性收入與相關收入所致，但戴樂格在本業上營運亦是相當亮眼。

戴樂格指出，該公司旗下的低功耗藍芽智慧晶片與新音頻產品出貨量，與去年同期相比亦出現顯著上升，看好旗下產品將持續搭上物聯網 (IOT) 趨勢。

摩根士丹利分析師 Sandeep Deshpande 則表示，戴樂格在新的商業機會上展現強大的企圖心，看好該公司藍芽低耗能晶片的後市增長，Sandeep Deshpande 宣布將戴樂格目標價自每股 32 歐元提升至每股 45 歐元。