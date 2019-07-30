反制日本 南韓外長稱考慮終止「韓日軍事情報保護協定」

南韓外交部週二 (30 日) 表示，日本極有可能在本週稍晚時通過一項法案，將韓國從可信貿易夥伴的白名單中移除，這將是針對二戰徵用工事件的報復性手段，南韓外交部長康京和週二 (30 日) 在國會遭問及是否可能到期展延「韓日軍事情報保護協定 (GSOMIA)」作為反制，康京和表示，將視兩國事態發展而定，但確實可能考慮終止。

此前 7 月 4 日，日本對向韓國出口的三種對製造記憶晶片和顯示器至關重要的化學原料實施更加嚴格的出口限制，被指為報復去年韓國最高法院的裁決，要求日本公司賠償二戰時徵用工事件下的受害者。

南韓外交部長康京和週二 (2 日) 在韓國國會的外交和統一委員會發言時表示，日本當局的出口限制政策是「難以理解且毫無道理」。

康京和承認，南韓政府認為日本政府此項政策具有嚴厲的報復性，南韓政府正在關注各種可能的情況，不排除終止「韓日軍事情報保護協定」，但目前韓方將繼續維持自動續約、持觀望態度。

康京和指出，南韓外交團隊正在努力與美國與日本溝通，包括美國國務卿 Mike Pompeo 和日本外務大臣河野太郎，在本週稍晚時將在泰國舉行的東南亞國協論壇安排雙邊會談。

消息人士預測，康京和及河野太郎可望在週四或週五的聚會上相遇，如果該會晤發生，那麼這將是兩國高級外交官自東京祭出出口限制禁令以來的第一次面對面會談。