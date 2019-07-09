電視面板價格料將持續下跌 但跌幅有望趨緩

電視面板價格跌價狀況持續，研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 發表本月面板價格預測指出，在中國 618 購物節促銷帶動下，部分面板廠積極去化庫存，加上外銷市場即將迎來旺季，預期本月面板價格跌價有望趨緩。

群智表示，雖然中國 618 購物節帶動一波面板需求，但購物節過後面板需求仍低迷，但預期外銷市場將迎來傳統旺季，加上部分面板廠商決定在本季啟動關廠或控制生產，預期在供需雙方因素下，本月面板價格跌幅將明顯放緩。

從各尺寸面板價格分析，群智表示，32 吋面板 6 月價格降幅較大，本月有望小跌 1 美元；39.5-43 吋面板部分，39.5 吋預計本月小跌 2 美元、43 吋則因供應持續增加，預計本月降幅也為 2 美元。

49 吋以上面板部分，因需求回落，中國內需市場備貨意願下降，6 月均價下跌 6-7 美金，預計 7 月跌幅將收斂至跌價 1-2 美元，而在 55 吋面板，6 月因供需失衡客戶庫存壓力大，導致價格急速下跌，預計本月跌幅也將收斂至 3 美元。

大尺寸方面，終端需求仍低於供給，6 月以 65 吋面板跌幅最大，預計本月仍將下跌 5 元。

集邦 (TrendForce) 光電研究 (WitsView) 日前也表示，電視品牌大廠先前為因應貿易戰，加上三星的關廠計畫，在第 2 季提早拉貨，導致目前庫存水位偏高，是造成電視面板價格持續下跌的主因。

集邦表示，電視品牌廠的庫存，因先前提早備貨已達危險水位，即便部分面板廠安排於 6、7 月開始進行小部分的產能調節，整體仍呈現供過於求的情勢，將導致面板價格持續下跌。