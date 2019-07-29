〈財報〉東京威力純益年減43%、股價仍逼近今年高點

全球第三大的半導體製造設備廠東京威力 (8035-JP)，於 26 日發表了 2019 年最新一季財報。在 4 - 6 月的合併財報中，純益較去年同期減少了 43% 至 318 億日圓，也是近 3 年以來，首度在同季出現減益。

(圖片：Investing.com)

由於美中貿易戰的影響，各家半導體製造廠在設備投資方面放緩，造成相關設備需求也跟著減少。雖然半導體庫存於近期內陸續進行調整，也出現市場即將探底的看法，但相關業績是否會在短期內恢復也仍是未知數。

關鍵數據：

銷售額年減 27% 至 2164 億日圓。

營業利益年減 41% 至 425 億日圓。

在同季出現了 16 年來首次的減收。

業績惡化的原因在於，智慧型手機及資料中心的市場需求不見起色，造成記憶體的庫存調整拉長，客戶的半導體製造廠在投資上出現縮手所致。

東京威力在半導體設備的銷售額年減 29% 至 1981 億日圓。用於半導體製造過程的蝕刻設備等陷入苦戰，然而在面板相關設備則是出現了 21% 的增長。

而在記憶體方面，由於日本在 7 月初對南韓實施了關鍵半導體原料的出口管制，引發南韓半導體製造廠在今後生產上的疑慮；還有東芝記憶體位在日本的四日市工廠，於 6 月發生停電意外造成部分產線停擺，都讓記憶體價格逐漸停止下滑。而 DRAM 的現貨價格也在 7 月之後，上揚了近 2 成左右。

設備需求的回溫也反映在股票市場。台積電 (2330-TW) 與英特爾 (INTC-US) 在設備投資上的態度趨於積極，費城半導體指數於日前創下收盤新高等消息，讓東京威力在 25 日創下今年初以來的股價新高，每股 1 萬 8550 日圓。而上季對台的半導體製造設備銷售額，增加逾 8 成達 483 億日圓，也是值得特別留意的地方。

財測：

2020 財年 (截至 3 月底)

銷售額預估年減 14% 至 1.1 兆日圓。

純益預估年減 34% 至 1640 億日圓。

與先前的預測數字維持相同。

預估 5G 在記憶體方面的需求，會在下半年度出現。該公司的笹川謙會計部長表示「在 2020 年時，記憶體製造廠的投資，應會為公司業績帶來貢獻」。

然而在半導體市場前景的看法上，也並非都傾向樂觀看法。野村證券的分析師和田木哲哉認為「部分的大型半導體公司在設備投資上，難在下半期出現回溫」。東京威力的河合利樹社長也在當天的財報說明會上表示「記憶體的庫存調整正確實的進行當中，價格已到了谷底」。「還需進行一季的觀察，才能明瞭客戶的全新投資計畫」，河合利樹社長補充說道。