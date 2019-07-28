〈觀察〉業者樂看下半年 記憶體市況正向發展態勢確立

記憶體市場近來受日韓貿易戰影響，加上大廠相繼表明欲擴大減產幅度，且第 3 季將步入電子產業需求旺季，產業供需結構可望明顯改善。雖然近期市場對於日韓貿易戰因素帶動的市況轉佳，憂心僅短期反彈的雜音不斷，但隨著上周華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、威剛 (3260-TW) 等記憶體廠，紛紛釋出看好下半年營運優於上半年的展望，市況正向發展的態勢已確立。

日本政府從 7 月起，對半導體及面板關鍵化學材料出口至韓國祭出限令，包括三星半導體、SK 海力士等記憶體大廠，營運都受影響，市場認為，在韓廠缺乏關鍵化學材料，市場產能減少下，有助記憶體供需情況獲改善，價格也可望因此止跌回溫，但市場仍憂心，可能僅是短期供給縮減預期心理，所帶動的價格反彈。

不過，韓廠 SK 海力士上周宣布將從今年第 4 季起，擴大縮減 DRAM 產能，並減少 NAND Flash 投片量由原定的 1 成至 15%，且三星繼先前傳出減緩平澤 P2 新廠投資腳步後，又傳可能接續在 SK 海力士之後，宣布減產 NAND Flash。在大廠相繼減產下，有助進一步改善供需情況，再為供過於求的記憶體市場增添利多消息。

華邦電去年第 4 季以來，產能跟著訂單需求開動，使第 1 季平均稼動率低於 80%，但 6 月中旬已回升至約 85%。總經理詹東義表示，目前包括 DRAM、Flash 市場需求均相當強勁，相信營運谷底已過，第 3 季起將全能生產，下半年營運將優於上半年。

旺宏第 2 季產能利用率約 94%，總經理盧志遠指出，近來 NAND Flash、NOR Flash 需求均有所成長，且 NAND 價格已反彈回穩，NOR 則持穩。看好第 3 季適逢傳統營運旺季，出貨量將優於第 2 季，下半年營運將較上半年樂觀，且各產品線動能均相當強勁。

而威剛則預期，先前搶在 NAND Flash 及 DRAM 價格反彈前，搶先佈局的貨源，可望逐步反映在第 3 季業績上，且將逐月發酵，旺季效應可期，帶動下半年營運明顯優於上半年。威剛並看好，今年 DRAM 及 NAND Flash 現貨價已在 6 月落底，合約價可望於 7 月跟進落底。

市場先前預期，記憶體價格短期雖止跌反彈，但長期價格要有所支撐，仍得視大廠庫存去化程度，及第 3 季旺季需求力道。不過，在訂單增溫下，業者對第 3 季旺季需求均樂觀看待，並看好下半年會比上半年好，而大廠庫存去化的速度，也優於外界先前預期，記憶體市況可望走出近 1 年的景氣修正期，逐步邁向上升循環。