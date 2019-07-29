就日本政府考慮將南韓從出口白色名單除名的問題，日本經濟產業省於日前實施了「公眾評論」(Public Comment) 意見募集。而根據日媒報導，目前共收到了超過 4 萬份的意見書，而其中有超過半數，均為來自個人的贊成意見。如此踴躍的情形，更是史無前例。

南韓政府雖對日方的修正案提出了反對意見書，但日本政府則是預計在 8 月 2 日的內閣會議上，對該當的政令作出修正。

日本政府在決定政令之前，會以電子郵件及傳真等方式，向一般民眾來進行意見的募集。通常在結果上，只會獲得數個至數十個意見，而像這次收到超過 4 萬份意見書的情形，則是極為罕見的現象。也反映出日本民眾對這項議題的重視程度。

日本經濟產業省將整理出主要意見的重點內容，最快在本週內就會對外公布結果。而相關手續若順利進行，在經過政令的修正後，最快在 8 月下旬就會正式將南韓從白色名單中剔除。

南韓白色名單除名問題、引爆日本史無前例熱議！(圖片：AFP)

日本政府在 7 月 1 日時表示，將對出口到南韓的半導體生產相關關鍵原料進行出口管制。包含了氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項，與半導體及 OLED 面板生產有關的化學品。而相關的出口管制措施，也於 7 月 4 日時正式啟動。

目前全球共有 27 個在出口上具備高度管理體制的國家，被日本政府列名於出口的白色名單上。其中在北美有美國、加拿大，南美有阿根廷，歐洲有瑞士、奧地利、比利時、保加利亞、英國、愛爾蘭、德國、法國、芬蘭、丹麥、挪威、瑞典、匈牙利、希臘、捷克、義大利、盧森堡、荷蘭、波蘭、西班牙、葡萄牙，大洋洲有澳洲、紐西蘭，以及這次鬧得風風雨雨的亞洲南韓。

被排進白色名單的國家，享有出口手續簡化等優惠措施，而南韓則是在 2004 年被納入名單當中。

南韓若被正式除名，除了食品及木材之外，其它所有自日本出口到該國的品項，幾乎都有實施個別審查的必要。

今後就算南韓想在中國及東南亞等地的生產據點來使用日本的出口品，在審查及手續上也很有可能從嚴辦理。