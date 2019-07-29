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【胡一帆專欄】亞洲製造業顯著放緩 預計下半年大幅寬鬆

亞洲製造業顯著放緩，預計下半年大幅寬鬆。(圖：AFP)
亞洲製造業顯著放緩，預計下半年大幅寬鬆。(圖：AFP)

亞洲製造業生產放緩至停滯，拖累 GDP 成長，部分國家已推出貨幣政策和財政支持予以回應，預計下半年支持力度還將加大，在製造業疲軟期間，亞洲消費和服務行業長期走強的趨勢相對更具優勢。

製造業持續放緩

亞洲經濟自去年年中以來持續放緩，我們預計第二和第三季將進一步減速。不過，到第四季基數效應將變得較為有利，為 2020 年溫和復甦創造了良好條件。如果中美貿易關稅不再繼續上升，我們預計明年實際 GDP 增速應小幅上升至 5.9%。

亞洲實際 GDP 增速從 2018 年上半年的 6.5% 放緩至 2018 年下半年的 6%，2019 年第一季又進一步下滑至 5.6%。整體形勢依然黯淡－近期數據顯示出口依然低迷，主要受到貿易爭端的影響，且我們很可能仍處於工業復甦的早期階段。全球製造業訂單和 PMI 調查等領先指標顯示，未來幾個月或將繼續走軟。由於企業盈利能力承壓，且關稅不確定性依然高企，投資意願急劇下滑。部分經濟體，尤其是香港地區、新加坡、馬來西亞和韓國的實際固定投資在第一季大幅放緩，已降至 2015–2016 年的水平甚至更低。

連續數輪關稅上調加劇了亞洲貿易和生產放緩。出口增長急劇下滑（從 2018 年的雙位數增長降至 2019 年的個位數下跌），是亞洲經濟和工業放緩的主要原因。我們認為中美 5 月份的關稅交鋒很可能將導致出口在 6–9 月份繼續疲軟，2019 年第四度可能才回穩至低個位數增長。2019 年第四季開始，工業生產可能更趨穩固，並開始回歸趨勢增長。2019 年亞洲工業生產增速已從 2017 年至 2018 年的 5–10% 放緩至 0–5%，北亞接近停滯。全球 IT 行業放緩是一個主要因素，IT 佔該地區工業生產的 20–50%。庫存增加使得出貨與庫存比率下滑，最近略有回穩。

服務和消費保持彈性

儘管製造業放緩，但服務業將保持相對強勁，尤其是中國和亞洲快速增長的新興市場。製造業採購經理指數（PMI）走低而服務業 PMI 走高，二者之間的差距很可能將持續。在快速增長的新興市場，生產力增長較快帶動收入上漲，極大地提振了服務業的需求。中國、印度、印尼、菲律賓和越南都是如此，服務業增長比總體 GDP 高約 100 個基點。

隨著 2020 年漸行漸近，我們預計消費行業有望復甦。展望今年下半年及之後的週期前景，我們認為利率將保持低位，私人部門消費增加，且預防性儲蓄降低。特別是較低的短期利率使得儲蓄意願降低應帶動消費回升。這可能和 2016 年至 2017 年的情景類似，當時政策利率下調後亞洲多數地區的消費增長出現復甦。

政策轉向寬鬆

隨著美聯儲降息，亞洲下半年可能大規模寬鬆貨幣。除印度以外，政策制定者近期還是保持相當謹慎。但鑒於區域內工業產出下降且市場普遍預計美聯儲降息在即，未見通脹壓力，官方外匯儲備攀升，寬鬆可能性已顯著上升。亞洲或已準備好進行大規模寬鬆。我們預計亞洲其他地區的央行將在下半年至少降息 25 個基點，其中新興亞洲國家的降息幅度最大：印度、印尼和菲律賓分別降息 75 個基點。

財政政策方面，我們認為亞洲預算赤字佔 GDP 的比率還有 0.5 至 1 個百分點的擴大空間。東盟地區都有擴大財政支出的空間。我們預計印尼的淨支出佔 GDP 比重僅會上升至 0.7%，泰國為 1.9%，馬來西亞為 0.9%，菲律賓則為 2.6%。增長放緩令支出受限，但鑒於投資疲軟，我們預計財政赤字佔 GDP 的比率將平均超出預算 0.5 個百分點。印度可能達不到其樂觀的稅收目標，且 / 或可能增加表外支出以提供逆週期支持。

中國的貨幣政策繼續寬鬆。年初迄今，存款準備金率已全面下調 100 個基點，定向下調 300 個基點，我們預計下半年將再次下調 100–200 個基點，同時通過公開市場投放流動性。不過下半年中國央行降息可能性不大，部分原因是通脹預計繼續上行。中國財政政策利好基礎設施建設，地方政府今年計劃發行 3 萬億元人民幣的債券支持基建，上半年已發行近 2 萬億。基礎設施投資已有反彈，如果不及預期，此額度可能還會增加。中國同時減稅減費鼓勵投資和消費。製造業的增值稅稅率下調 3 個百分點至 13%，並降低了企業養老金繳費負擔。我們預計今年中國財政赤字率將由 2018 年的 4.2% 繼續上行至 4.4%。

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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