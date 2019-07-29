〈分析〉半導體檢測設備 中國本土廠起步衝刺

半導體產業中的檢測設備，主要用於檢測產品在生產過程中和成品產出後的各類性能是否達到當初 IC 設計廠的要求。而檢測設備主要包含工藝檢測（線上參數測試）、晶圓檢測（CP 測試）、終測（FT 測試）。

中國相關企業目前主要在晶圓檢測和終測領域有較活躍的發展。而這兩大環節的檢測設備價值量約占整體半導體製造設備產值約 9% 左右。

目前全球半導體檢測設備產業主要呈現美商 Teradyne、日商 Advantest 兩家壟斷的局面。雖然檢測設備相對於晶圓代工設備，如光刻、刻蝕等設備而言，製造技術難度低。但檢測設備涉及到度量衡標準，因此仍能形成強大的技術壁壘。

中國檢測設備製造商則是以長川科技、北京華峰、華興源創等公司各自在不同細領域中尋求突破，以分食這些國際大廠在中國的市占。

根據 SEMI 估算，2018～2020 年中國半導體製造設備投資額約為人民幣 1550 億元、人民幣 1604 億元、人民幣 1702 億元。

依照過去經驗，檢測設備約占總設備投資的 17%（其中，晶圓檢測部份為 9%，過程工藝控制為 8%）。因此，2018～2020 年中國檢測設備需求分別為人民幣 264 億元、人民幣 273 億元、人民幣 289 億元。但隨著中國測試成本比重逐年升高，實際需求有機會超過歷史經驗。

007(資料來源: SEMI) 中國半導體設備投資變化

此外，SEMI 最新預估指出，由於智慧手機和記憶體市場需求低迷，2019 年半導體設備產值將年減 18%，達 527 億美元。不過，隨著記憶體投資復甦和中國新建及擴建產能，預計 2020 年設備銷售額將年增 12%，達 588 億美元。

SEMI 指出 2017～2020 年全球 62 座新投產的晶圓廠中有 26 座來自中國，占全球總數 42%。同時，SEMI 也預計中國將成為全球半導體製造設備的最大市場。

由於全球半導體產業重心漸漸偏向中國，這對於中國本土設備製造商是一項利多。目前長川科技、北京華峰、精測電子、華興源創等都已經布局研發測試機台，其中，長川科技主要布局在功率元件測試機，且已經對中國本土封測廠出貨。

精測電子則聯合三星供應商 IT&T，打入中國記憶體和面板驅動晶片檢測設備市場。至於，科創板新星 - 華興源創主要布局在 SoC 測試機領域。

不過整體而言，中國測試設備製造仍在起步階段，高階機台要突破美、日大廠仍需一段較長的期間。