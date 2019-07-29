【馮冠華專欄】今天恆指下行機會依舊較大

7 月 29 日推介 - 華能國際電力（902）

1）上日港股市況總結：雖然上證上週五反覆小升，但恆指則低走，最終以 28398 點收盤，下跌 197 點並結束 3 連升。成交方面，金額約持平在 678 億。港股通南下總成交額按日下跌約 8% 至 65 億，流向仍是淨流入，金額上升至約 19 億。滬深股通北上轉為淨流出，金額約人民幣 14 億。藍籌 5 升 44 跌 1 持平。板塊方面，只見太陽能相關股表現較好。



個股方面，五谷磨房（1837）和金茂（817）分別有百事及平保入股，升勢亮麗。做空方面，佔大市成交回升至約 14.4%。牛熊證街貨最新比例為 56:44，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 52:48。重貨區方面，熊證仍在 28900-28949，牛證也不變在 28300-28349。恆指期貨夜市收報 28367 點，下跌 18 點，低水 31 點。港股 ADR 下跌 55 點，相等於恆指 28341 點。

簡評：上週五恆指背馳上證而下跌，筆者當天也指港股避險有機會升温，最終約 200 點的跌幅，不算太過份和意外，成交金額也不見有任何異樣，恆指亦仍處於 28000-29000 這大型上落區域。上週五的香港國際機場示威、週六的元朗遊行和昨天港島區的種種社運活動，固然對市場氣氛沒有幫助，基本上，事情仍處困局，傷口亦不會自癒，對於港股的影響，只可說還需密切關注；特別是今天國務院港澳事務辦公室新聞發言人的談話，對事態的發展不無影響。



另外，本週的重量級事件莫過於中美貿易談判和聯準會議息；此外，明天是期指結算天，週三和週四也有中國 PMI 數據、澳門博彩數據等，全都是要高度關注的。由於現貨價接近牛證重貨區，今天恆指仍似下行的機會較大。

上週五看到在消息面上有利好的公司，如五谷磨房（1837）和金茂（817）均能大幅造好。炒股不炒市依舊。週末期間有利好消息的，如中國通號（3969）、中信建投（6066）、弘陽地產（1996）、北京迪迅通（6188）及錦州銀行 (416）均可留意。另外，中國全國日發電量連續多天創歷史新高，發電企業或有追捧，華能（902）是正路之選，龍源（916）也可留意。

2）國務院新聞辦公室預告，今天下午 3 時會召開記者會，由國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光及徐露穎，介紹對香港當前局勢的立場和看法，並回答記者提問。這是本港修訂《逃犯條例》引起爭議以來，港澳辦首次開記者會回應事件。（AM 730 新聞）

3）滬深港交易所經協商決定，A+H 股上市公司的 A 股為科創板股票的，將在滬港兩市相關業務技術準備工作完成後納入滬股通股票，具體納入時間另行公布；基於對等原則，其對應的 H 股屆時也將同步納入滬深港通下的港股通股票。現時科創板中，只有中國通號有 A 及 H 股上市 （A 股 ：688009，H 股 3969）。（明報）

4）中國國家電力調度控制中心指出，受高溫天氣影響，近日中國用電水平持續攀升。7 月 22 日至 25 日，全國日發電量連續四天創歷史新高，最高達 235.35 億千瓦時，較去年夏季最高值增長 4.2%。（中國評論新聞網）

5）美股上日市況總結：受個別美企業績亮麗（如星巴克、推特、英特爾、麥當勞及 Alphabet 等）和優於預期的第二季 GDP 帶動 （2.1% Vs 1.8%) ，美股三大指數上升，當中標指和納指再創收巿新高，分別上升 0.74% 及 1.11%。道指也上升 51 點或 0.19%。十年期債息回落至 2.074%。美滙指數再上升至 97.9，紐約期油最新報 56.16 美元。

6）個股訊息（信報、經濟日報及明報）： 萬科置業（1036）預計截至 2019 年 6 月底止中期業績，股東應佔盈利減少 50% 或以上。公司指，純利下跌是基於投資的物業公允價值收益減少。

新世界發展（17）宣佈，以 40.1 億元人民幣，向其主要股東周大福企業，增購寧波新世界廣場餘下 51% 權益，代價由內部資源撥付。截至去年底，寧波新世界廣場未經審核綜合資產淨值約 60 億港元，2017 年中期除稅項及非經常項目後淨虧損 7574 萬港元，2018 年中期業績由虧轉盈，淨溢利 2.7 億港元。

中信建投（6066）公布，根據中國會計準則，今年上半年淨利潤按年升 37.6% 至 23.3 億元（人民幣，下同），每股盈利 0.3 元，增 30.4%。

新城發展（1030）旗下 A 股新城股控（滬：601155）大手打包資產出售，最新弘陽地產（1996）亦以近 5.53 億元人民幣（下同）及 11.58 億元接手兩個江蘇省徐州市項目的全部權益及 60% 權益，共計 17.11 億元。

勝獅貨櫃（716）公布，截至今年 6 月底止，集團預計錄得不少於 3500 萬美元（約 2.73 億港元）的綜合淨虧損。去年同期集團虧損 210.4 萬美元。集團指，上半年業績下滑，主要由於美國與中國之間的貿易關係緊張對環球貿易帶來影響。另外，集裝箱需求疲軟加上市場競爭激烈，廿呎乾集裝箱平均售價較去年同期大幅下跌，影響集團表現。

工行 A 股（601398.SH）公布，全資子公司工銀投資，與相關股份出讓方簽署股份轉讓協議，擬財務投資方式入股錦州銀行（416）。通告指出，工銀投資出資不超過 30 億元人民幣，佔錦州銀行普通股股份總數的 10.82%，由工銀投資自營資金支付。另外，中國信達（1359）亦宣布入股錦州銀行，將會持股 6.49%。

迪信通（6188）公布，向 JD.com（京東）旗下 Nelson Innovation Limited，配售 6579 萬股新 H 股，每股作價 3.25 元，較上周五收市價 2.79 元，溢價 16.49%。

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