〈分析〉日韓貿易戰、南韓不只半導體業受創？

目前受到投資市場所矚目的日韓貿易戰，除了日本在月初所實施的關鍵半導體原料出口管制，對南韓半導體產業造成嚴重衝擊。而隨著南韓很可能在下週 8 月 2 日，就會遭日本政府自貿易白色名單上除名，兩國間關係也恐將出現進一步的惡化。

除了國與國之間的關係外，兩國地方政府間的交流活動隨之中斷，往返兩地的航班也出現愈來愈多取消的情形。

日韓貿易戰、南韓不是只有半導體業受創 (圖片：AFP)

由南韓民間所發起的抵制行動，也從日貨一路發展到了赴日旅遊。有許多的南韓學校紛紛取消赴日旅遊行程，將目的地改到鄰近的台灣或中國等地。

而南韓 6 家廉價航空的 232 條國際航線當中，日本就占了 37.5% 共 87 條航線。像是業界龍頭濟州航空的 68 條國際航線裡，就有近 1/3(22 條) 飛往日本。而其他廉航業者也都有 3 - 6 成不等的國際航線，都由日本航線所包辦。

在 26 日時，南韓哈拿旅遊、Modetour、濟州航空、韓亞航空、大韓航空等旅遊類股的股價紛紛下挫。對業界的相關影響，也從中可見一斑。

日韓兩國因地緣關係，所須的移動距離極短，且日本旅遊也深受南韓民眾歡迎。然而民族情緒一旦被挑起，所帶來的後座力也不可小覷。

就在日本首相安倍晉三所領導的執政黨自民黨，於日前的國會大選取得過半席次後，外界也認為他在日韓貿易戰所施予的力道將更將強大。南韓雖尋求美國及 WTO 等管道協助，但截至目前為止似乎都未見成效。今後的發展也仍是未知之數。