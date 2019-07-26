重磅！南韓最快在8月2日將遭日本從白色名單上除名

根據《日本經濟新聞》26 日報導，日本政府在本月初向南韓實施了出口管制之後，最快將於 8 月 2 日的內閣會議上進行政令修正，將南韓從目前的貨物出口白色名單上剔除。而在政令宣布之後，最快會在 8 月下旬正式將南韓除名。

日本官房長官菅義偉在 26 日上午的記者會上表示「從進行實效出口管理的觀點來看，這是適切的處置措施」。

全世界共有 27 個國家，被日本政府列入貨物出口的白色名單當中。而這回南韓若真的喪失相關資格，也將是史上頭一遭的例子。

重磅！南韓最快在 8 月 2 日將遭日本從白色名單上除名。(圖片：AFP)

在面對這樣的處境，南韓方面以「沒有具體根據」作出反擊，並準備向 WTO 世界貿易組織提出訴訟。

日本政府指出，南韓之所以會遭日本從白色名單除名，是因為在 2016 年 6 月之後，就沒有召開出口管理的事務等級協議；還有南韓在一般武器的出口管理體制上，作法不夠完善所致。

日本政府於 7 月 4 日起，在出口到韓國的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種，在 OLED 面板及半導體生產不可或缺的先進原料，採取嚴格的出口管制措施。

韓方雖多次要求日本撤回該項決定，但日本政府以過去南韓在可轉用於軍事用途的原物料方面，曾多次發生不當出口案例為由，堅決不肯退讓。除了南韓的半導體產業深受影響，全球相關業界也都可能受到衝擊。