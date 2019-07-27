重磅！回敬法國數位稅 川普威脅祭法國紅酒關稅

法國總理馬克宏 (Emmanuel Macron) 對美國科技巨頭祭出數位稅後，美國總統川普週五 (26 日) 表示，美國將在短期內，以實質性行動反擊法國關稅，表態將在下月底 G7 高峰會前對法國紅酒祭出關稅。

法國參議院日前通過徵收數位服務稅 (digital services tax) 的法令，川普政府表示，法國課徵的 3% 數位稅，不公平地對待臉書、亞馬遜等美國科技巨頭。

川普表態，將在下月底前對法國紅酒祭出關稅。(圖片：AFP)

美國總統川普週五推文，法國只對我們偉大的美國科技公司徵收數位稅，若要對其徵稅，那應該是美國。我們將很快宣布對 (法國總統) 馬克宏的愚蠢行為採取實質性的反擊行動，我一直說美國葡萄酒比法國葡萄酒好！

川普上個月承諾對法國紅酒採取一些措施，週五川普表態，將在下月底前對法國紅酒祭出關稅。

川普週五接受媒體訪問時回應，他可能會在 8 月底舉行的 G7 高峰會前，對法國紅酒課徵關稅。

美國是世界上葡萄酒最大的消費國與進口國，而法國一直是進口葡萄酒的主要原產國。

法國財政部長 Bruno Le Maire 週五回應，法國將堅持其數位稅收計劃。法國總統馬克宏發言人拒絕回應川普推文。

法國針對全球營收至少 7.5 億歐元 (8.45 億美元)、法國境內數位銷售額達 2500 萬歐元的科技企業，提議的 3% 關稅稅率，全球大約 30 家企業將受到影響。