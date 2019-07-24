美科技業示警 日韓貿易爭端恐威脅全球供應鏈

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年7月24號15點30分

日韓貿易紛爭持續延燒，美國科技業提出警告，認為日韓貿易之爭恐對全球供應鏈造成危害，敦促兩國進行協商以找出解決方案。

包括高通和英特爾等科技巨頭的半導體產業協會 (SIA) 向日本經濟部長世耕弘成 (Hiroshige Seko) 和韓國貿易部長柳明熙 (Yoo Myung-hee) 發出聯合信函，促請雙方不要持續加劇衝突。

信中指出，日本和南韓皆是全球科技供應鏈市場中的重要參與者，單方面的變化都可能導致供應鏈中斷或是出貨延遲的現象，最終將對兩國境內外的公司及員工都造成長期性傷害。日本和韓國之間的緊張局勢可能會使三星電子或 SK 海力士等晶片製造商陷入困境，從而危害全球供應鏈，並影響電子設備的生產。

據先前的報導，包括蘋果、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 在內的美國科技巨頭已派出各自的高管和員工前往南韓，以衡量日韓之間的貿易爭端所帶來的影響。據悉，全球科技公司特別擔憂三星電子的 DRAM 記憶體晶片生產可能受到的影響。

受到限制的 3 項半導體材料包含氟聚酰亞胺、氟化氫和光刻膠，它們被認為是晶片和螢幕製造過程中必不可少的材料。

蘋果也因此擔憂，如果相關限制持續，來自三星的零件供應將在一定程度上受到阻礙，新一代 iPhone 的生產也很可能會受到影響。

面對日韓之間的貿易衝突，美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿 David Stilwell 在日前表示，美國政府可能會介入韓國和日本之間的爭端，儘管美方尚未決定支持哪一方。