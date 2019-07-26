美股盤後 — 美股黑！德拉吉不高「鴿」 賽靈思、台積電ADR遭空襲

週四 (25 日) 由於強勁經濟數據與歐洲央行不夠鴿派的言論，引發市場擔憂，下週聯準會利率政策或許不如預期般寬鬆，加上特斯拉、臉書、賽靈思等科技股遭空軍襲擊，促使美股四大指數同步下跌。

週四 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下滑 128.99 點，或 0.47%，收 27140.98 點。

那斯達克指數下滑 82.96 點，或 1.00%，收 8238.54 點。

標普 500 指數下滑 15.89 點，或 0.53%，收 3003.67 點。

費城半導體指數下滑 27.90 點，或 1.72%，收 1594.12 點。

一系列好壞參半的企業財報，影響美股週四走勢。

波音 (BA-US) 週四股價下跌 3.69%，該公司第二季財報大幅虧損 29 億美元，創史上最大虧損額，並表示有可能停產 737MAX 客機，其利空消息拖累航空股，美國航空與阿拉斯加航空集體收低。

福特 (F-US) 最新財報遜預期，而且 2019 年全年財測令人失望，拖累其股價下滑 7.5%。

臉書股價週四下跌 1.93%，由於臉書下修未來營收前瞻，預計第四季和 2020 年將出現更明顯減速，部分原因是受到與廣告目標相關逆風和不確定性的影響。

臉書領尖牙股 (FAANG) 走低，僅 Netflix (NFLX-US) 逆勢上揚 2.68%。蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.79%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 0.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.35%。

特斯拉 (TSLA-US) 股價暴跌 13.6%，最新財報每股虧損狀況比預期還慘三倍，未來獲利與交車前瞻似乎還畫出大餅，讓華爾街分析師大表質疑。

華為禁令影響下，導致賽靈思最新財報營收遜預期，週四其股價下跌 3.44%，拖累台積電等半導體類股走低。

台股 ADR 遭大屠殺。友達 ADR (AUO-US) 下跌 4.55%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.18%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.07%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.77%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.15%。

金融股同步收跌，摩根史丹利 (MS-US) 下跌 1.38%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.08%； 摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.96%。

華爾街分析

歐洲央行 (ECB) 行長德拉吉週四宣布維持利率不變，並稱經濟衰退的風險相當低，預計至少在 2020 年年中之前，利率都將維持在目前或更低的水平。

美國 6 月耐用品訂單月增 2%，遠優預期 0.7%，第二季美國 GDP 報告定於美國東部時間週五上午 8:30 公布。

瑞銀 (UBS) 金融服務管理總監 Art Cashin 表示，我認為市場擔心聯準會可能會有所退縮，耐用品數據遠優預期，有人談論可能會修改了美國 GDP 預估值。

Conning 股票策略總監 Don Tonwswick 表示：目前真的需要考量經濟成長數據。如果它意外地推升股指，那麼它可能讓市場擺脫低迷。

美國 AmeriVet 證券評級主管 Gregory Faranello 認為，歐洲央行舉措顯然為下週將從聯準會看到的政策走向奠定基礎，我們處在一個央行捍衛其主場的環境中。