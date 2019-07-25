〈財報〉特斯拉Q2比預期慘虧三倍 盤後股價跳水10%

特斯拉週三 (24 日) 美股盤後公布最新財報，第二季財報獲利不如預期，每股虧損狀況比預期還慘三倍，拖累該公司盤後股價重挫逾 10%。

特斯拉 (TSLA-US) 週三收漲 1.81% 至每股 264.88 美元，今年特斯拉股價下跌超過 20%。由於特斯拉最新財報獲利遜於華爾街預期，盤後股價一度下跌逾 10%。

特斯拉盤後股價跳水逾 10%

財報關鍵數據

調整後每股虧損 EPS 為 1.12 美元，遠遜於分析師預期的 0.40 美元；優於去年同期每股虧損 3.06 美元。

營收 63.5 億美元，遜於市場預期的 64.1 億美元，優於去年同期營收 40 億美元。

汽車毛利率為 18.9%，遜於去年同期的 20.6%。

資本支出前瞻下調至 15 億至 20 億美元，此前為 20 億至 25 億美元。

特斯拉財報會議

儘管 Model 3 車型在美國銷售佳，並在中國與歐洲開始銷售，但 Model S 型和 X 車型銷售萎縮，加上第二季車型平均銷售價格下降，導致特斯拉汽車毛利率在第二季萎縮，第二季財報獲利不如預期。

特斯拉在 2019 年上半年交付約 158200 輛汽車。(圖片：AFP)

特斯拉表示，每週生產 7000 輛 Model 3 車型，在 2019 年上半年交付約 158200 輛汽車，預計今年下半年需要交付超過 20 萬輛才能達到預測低標。

特斯拉近期創下生產與銷售紀錄，第二季銷售 95200 輛汽車，並在此期間生產了 87048 輛汽車。

為了實現 Model 3 大規模銷售，特斯拉聲明表示，特斯拉正致力於改善其現有工廠產能效率，包括位於美國內華達州的超級工廠，以及加利福尼亞州弗里蒙特 (Fremont) 組裝廠。

此外，特斯拉正試圖用更少的資源做更多事情，將其資本支出前瞻下調至 15 億至 20 億美元，此前資本支出預估值為 20 億至 25 億美元。

特斯拉未來展望

特斯拉目標 2019 年底每週 Model 3 產能達 10000 輛，重申全 (2019) 年交車輛前瞻，預計年銷售達 36 萬至 40 萬輛電動汽車，並於今年年底前在中國開始生產 Model 3。

特斯拉上海超級工廠鳥勘圖。(圖片：AFP)

特斯拉執行長馬斯克表示，中國上海的超級工廠將帶來強大且長期的機會。特斯拉正在上海郊區建設一個電池和汽車工廠，目標是在未來 12 個月內生產 50 萬輛電動汽車。

特斯拉預計在明年秋季推出 Model Y 型跨界休旅車 (crossover)。由於休旅車市場龐大且價格較高，預測盈利效果將超過平均售價約 5 萬美元的 Model 3。

華爾街分析

分析師表示，第二季創紀錄的交付量，但特斯拉虧損超乎預期，這是一個明顯的例子，表明該公司在外國市場重建成功的美國銷售模式面臨挑戰。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 表示，我們認為這樣的財報結果令人沮喪，即使創紀錄的第二季銷售之後，特斯拉的股價仍下跌了 1.12 美元，毛利率惡化，少數亮點之一是其強勁的自由現金流，這將導致投資者退卻，質疑該公司的盈利之路。