高通已成刀下亡魂！蘋果宣布以 10 億美元收購英特爾手機晶片事業

週四 (25 日) 美股盤後時段，蘋果與英特爾發表重磅聲明，蘋果同意以 10 億美元收購大部分英特爾機晶片事業，預計在第四季達成一項包括專利和員工的協議。此收購案將助力蘋果擺脫對高通晶片的依賴，高通盤後股價應聲下挫，跌幅一度逾 1%。

高通盤後股價應聲下挫，跌幅一度逾 1% 至每股 74.55 美元。

週四美股盤後，蘋果與英特爾宣布，蘋果同意以 10 億美元收購大部分英特爾機晶片事業，蘋果將透過本次收購獲得 2200 名英特爾員工、17000 項英特爾專利技術與設備。

對英特爾來說，智慧型手機晶片業務每年虧損約 10 億美元，出售此業務能緩解英特爾財務負擔。

英特爾執行長 Bob Swan 在一份聲明中表示，此次交易使我們能夠專注於為 5G 網路開發技術，同時保留我們團隊研發的關鍵專利和數據機技術。

英特爾週四正式宣布，出售大部份手機晶片事業給蘋果。(圖片：AFP)

作為收購協議的一部分，英特爾將能夠為非智慧手機的設備開發數據機，包括個人電腦、互聯工業設備和自動駕駛汽車。

同時，這筆交易對蘋果戰略和財務上都至關重要，將助力蘋果獲得 5G 人才，節省掉多年研發工作，能為蘋果 2025 年推出自行研發的 5G 手機晶片大舉布局。

蘋果 (AAPL-US) 硬體技術部門的高級副總裁 Johny Srouji 在一份聲明中表示：「蘋果很高興有這麼多優秀的工程師加入不斷茁壯的網路技術團隊，這些人才與專利的重大收購，將有助於加快未來蘋果的產品開發，並讓我們在未來進一步實現產品差異化。」

此收購案將助力蘋果擺脫對高通晶片的依賴，蘋果目前已組成自家晶片工程團隊，計畫在 2025 年才會推出自行研發的 5G iPhone 晶片，屆時將不再受制高通或其他廠商。

受此消息影響，英特爾 (INTC-US) 週四盤後股價上揚逾 6%、高通 (QCOM-US) 盤後股價跌逾 1%。