小心！三項指標出現分歧 美股即將下跌

早在 2007 年，當華爾街開始關注金融危機時，標準普爾 500 指數就已跳脫非必需性與必需性消費品比率，顯示即使大盤走高，風險偏好也正在逐漸消退。

專業投資人 Jesse Felder 本週在他個人博客上貼文指出，如今再次出現罕見的分歧，這應該讓投資人至少重新思考一下該如何面對這個高齡牛市。

下面這張圖表，列出 Felder 所說的可能會打開「股價走低活板門」的令人不安行為。

他在貼文中指出，「隨著股價走高，風險偏好應該會上升，波動性會下降，企業債利差則會下降，」「當這些指標出現分歧時，它可能是一個很好的早期預警訊號，表明環境正在發生變化，股價即將逆轉。」

圖表內未顯示的是波動率，以 Cboe 波動率指數 (VIX-US) 和企業債利差為代表。它們的走勢也正與標普 500 指數相反，就像 2007 年一樣，正是熊市的最大養分來源。

Felder 警告，「這三個指標全部都與股價走勢不同，表明投資環境可能正在發生變化，」「此刻長期投資人應謹慎行事。」

他引用了 John Templeton 爵士的名言：「牛市生於悲觀，成長於懷疑，成熟於樂觀，並結束於陶醉。」考慮到這一點，Felder 說我們如今已經達到樂觀和陶醉而且到了筋疲力盡的地步，顯示即將大幅轉變至風險規避的訊號。