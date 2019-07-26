特斯拉財報開支票？分析師丈二金剛摸不著頭緒

特斯拉週三 (24 日) 美股盤後公布最新財報，第二季財報獲利不如預期，每股虧損狀況比預期還慘三倍，未來獲利與交車前瞻似乎還畫出大餅，讓華爾街分析師大表質疑，紛喊「我不相信」！

受到財報寒蟬效應影響，週四特斯拉 (TSLA-US) 股價開盤即應聲狂跌，一路平坦 (躺)，跌幅逾 13%。

截稿前，特斯拉股價走勢。

特斯拉 Q2 財報關鍵數據：

調整後每股虧損 EPS 為 1.12 美元，遠遜於分析師預期的 0.40 美元；優於去年同期每股虧損 3.06 美元。

營收 63.5 億美元，遜於市場預期的 64.1 億美元，優於去年同期營收 40 億美元。

在財報電話會議上，馬斯克重申 2019 全年銷售 36 萬至 40 萬輛電動汽車的目標，並表示特斯拉可能在第三季實現收支平衡，並在第四季度恢復盈利，華爾街分析師對此大表懷疑。

支票一：2019 全年交車輛目標 36 萬至 40 萬輛電動汽車

特斯拉在 2019 年上半年交付約 158200 輛汽車，預計今年下半年需要交付超過 20 萬輛才能達到預測低標。

投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 對此表示：「雖然特斯拉車輛需求在本季出現令人印象深刻的反彈，第三季訂單強勁，但我們仍然認為就單純的數學運算來看，2019 全年交車輛目標 36 萬至 40 萬輛的前瞻指引令人摸不著頭緒。」

Wedbush 的 Ives 將特斯拉目標價從 230 美元下調至 220 美元，並維持該股的「中性」評級。

支票二：馬斯克稱今年第四季有望實現獲利

加拿大皇家銀行分析師 Joseph Spak 稱：「我們認為這不太可能，預估第三季出貨量降 10%，第四季接近第二季，預測 2019 年總交付量約 33.9 萬。因此，我們認為，未來 2 季營收不會比第二季還高。事實上，直到 2020 年第三季，我們才會看到營收回到接近第二季的水平。因此，盈利增長可能會停滯。」

加拿大皇家銀行重申特斯拉股票評級「劣於大盤」與目標價 190 美元。

Needham 分析師 Rajvindra Gill 亦抱持懷疑態度：「我們對特斯拉實現這些目標的能力持謹慎態度，因為下半年需要大幅回升，由於結構性利潤率較低，競爭加劇，以及缺乏持續盈利能力，我們維持對特斯拉劣於大盤的評級。」