境外台商資金匯回 金融投資上限25%遊戲規則出爐

金管會今 (25) 日表示，配合境外台商資金匯回專法上路，金管會也將修法，明定自境外匯回稅後資金的 25%，在投資臺灣有價證券時的分散比率規定，包括持股不可超過被投資公司股份的 10%，以及投資單一公司的股票及債券不可超過 20%。

立法院已於 7 月初三讀通過境外資金匯回管理運用及課稅條例草案，專法中規定，台商匯回資金原則有實質投資最少 7 成，自由運用 5% 以及金融投資上限 25%。

為因應此法，金管會今天表示，依據「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」草案，明訂可投資的金融投資包括：政府債券、公募公司債、金融債、國際債券、上市櫃及興櫃公司股票、投信基金、期貨 ETF、指數投資證券 (ETN) 等臺灣有價證券，並得以避險目的買賣上市櫃認售權證及從事期貨或選擇權交易，另外，個人可在匯回後資金的 3% 額度內，投保臺灣保障型及高齡化保險商品。

此外，也不可以從事信用交易，不可出借或借入有價證券，不可投資槓桿或反向的 ETF 或 ETN，且不可作為質借或擔保標的，加上臺灣保險商品不可辦理保單借款。

金管會表示，對於個人或營利事業自境外匯回存入外匯存款專戶的資金，可以提取並存入信託專戶及證券全權委託專戶，以從事金融投資。

至於從事金融投資的方式，金管會表示，資金運用於投資國內有價證券、期貨、選擇權交易，應採信託或證券全權委託投資方式，其中信託方式應為單獨管理運用的金錢信託，且以「自益信託」為限；若是個人投資國內保險商品，則應採信託方式，並應以該個人擔任保險契約的要保人。

金管會表示，金融投資的資金自其存入外匯存款專戶日起算，屆滿 5 年、6 年分別可取回三分之一，屆滿 7 年才可以全部取回。