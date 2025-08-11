〈走進中國〉還不起卡債！信用卡業務大洗牌 今年來超過40家分中心關停

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-11 05:00

‌



今年以來，中國的銀行信用卡業務經歷一場自上而下的收縮。

今年以來，中國的銀行信用卡業務經歷一場自上而下的收縮。（圖：Shutterstock）

今年 8 月 31 日起，中國銀行將停發 24 款聯名信用卡，同步調整卡面設計；中信銀行宣布同日終止部分銀聯聯名卡新發、補換及續卡業務。更早之前，浦發銀行已於 5 月 12 日停發 14 種聯名卡，郵儲、建行、招行、光大等亦先後跟進。

‌



機構「瘦身」也在提速。7 月 16 日至 21 日，廣東金融監管局先後批覆交通銀行珠海、民生銀行華南兩家信用卡分中心終止營業。

Wind 的數據顯示，今年來超過 40 家信用卡分中心獲批關停，其中交行在 4 月單月就關閉了濟南、瀋陽等 10 餘家分中心，民生、廣發亦相繼裁撤華南、華中、東北等區域機構。

「信用卡正面臨資產品質下滑、盈利空間收窄以及網路信用支付衝擊的內憂外患。」素喜智研資深研究員蘇筱芮認為，銀行密集停發聯名卡、關停分中心，是通過組織架構和商品結構雙輪調整，壓縮低效網點、聚焦線上直營，以擺脫規模擴張時代遺留的瓶頸。

銀行調整信用卡業務的背後，是資產端持續承壓。

央行最新統計數據顯示，信用卡逾期半年未償餘額已從 2008 年的人民幣 33.77 億元擴大至 2024 年末的 1,239.64 億元，十六年間增加近 36 倍，2024 年單年增幅就達 26.32%。

在此背景下，銀行只能加快不良資產出清速度，致使市場轉讓價格不斷走低。

銀登中心的數據顯示，2025 年第一季，個人不良貸款批量轉讓平均折扣率跌至 4.1%，本金回收率僅 6.9%，分別年降 0.5 和 1.9 個百分點。

2025 年第一季信用卡不良批量轉讓平均本金回收率僅 5.8%，為各類個貸資產中最低，而同期訴訟成本卻不斷攀升。

中國銀行近日公告，稱 9 月 14 日起將把訴訟費、律師費、執行費等催收成本直接計入逾期信用卡賬單，上海率先試點，隨後推向全國。

「這一看似技術性的收費調整，實則是銀行面對回收率驟降的自救。」信用卡資深人士表示。

一位不良資產從業者說：「訴訟成本越來越高，回收卻不斷縮水，傳統委外催收模式壓力凸顯。」

過去，銀行處置信用卡不良主要依賴外包催收或內部團隊，如今路徑生變。自 2025 年 5 月興業銀行 AIC（金融資產投資公司）獲批後，中信、招行相繼落地，加上原有的六家國有大行，銀行系 AIC 有望擴充至九家，註冊資本總額接近人民幣 1,500 億元。股份行首次躋身這一市場，為信用卡不良出清打開了新的資金與股權通道。

銀行停發聯名卡、關停分中心，以及不良資產包批量轉讓的現象背後，信用卡行業正在經歷一場從粗放擴張邁向精耕細作的戰略重構。

業界人士普遍認為，這些動作釋出信用卡業務進入磨底期的信號。