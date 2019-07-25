645萬刷卡買私菸 金管會：預繳非溢繳 玉山銀也有依洗防規定辦理

國安人員趁著搭總統專機走私超過 9800 條私菸，並傳出涉案人以玉山銀行同一張信用卡可能採「溢繳」方式刷卡了 645 萬元進行交易，對此，金管會今 (25) 日表示，該人員是以「預繳」，而非「溢繳」，且獲得玉山銀授權同意進行大額刷卡，而玉山銀行也都有依照控管作業跟洗錢防制通報規定辦理。

根據時代力量立委黃國昌爆料，國安人員夾帶走私免稅菸，涉案人每一筆訂單都是用玉山銀行發行的同一張信用卡刷卡，總金額竟高達 645 萬元，由於只是一個國安單位的少校，為何可以動用如此高的信用卡額度，引發外界關切，因此傳出涉案人可能採「溢繳」方式刷卡交易，因為刷卡金額過大，進而也被質疑違反洗錢疑慮。

對此，金管會銀行局今天表示，國安人員吳宗憲是用「預繳」方式，也就是先存一筆錢進去信用卡扣款帳戶，且取得銀行授權同意進行大額刷卡。

銀行局副局長黃光熙進一步解釋，「預繳」跟「溢繳」不同，「溢繳」是民眾在繳信用卡款時，繳超過帳單金額，但溢繳有 150 萬元的限額；而「預繳」是平常額度不用這麼高，但突然哪一天要大額支出，為了支付方便性，經過銀行同意，先把錢存進信用卡扣款帳戶。

預繳超過 50 萬元不用通報洗錢嗎？黃光熙表示，洗錢防制規定的 50 萬以上大額通報，是針對現金，如果持卡人是用現金存入信用卡帳戶要通報，如果是從其他帳戶匯款到信用卡扣款帳戶，則看各家銀行自訂的內控機制，有些銀行認為是「疑似洗錢態樣」，也會通報。

不過，黃光熙表示，無論預繳或溢繳，依法規定，只要有「疑似洗錢情事」，銀行都需要主動申報。

至於玉山銀行是否有進行洗防通報，黃光熙表示，目前經過跟玉山銀行了解後，玉山銀都有依照控管作業跟洗錢防制通報規定辦理。而此案已經進入司法調查程序，會督促玉山銀行協助司法調查。

此外，立委許毓仁等今天要求，金管會應該必須成立「查緝金流小組」，盡速公布金流流向，金管會表示，銀行局有專人專組負責，也都能掌握訊息，未必要成立專案小組才能進行調查。