金管會送資金活水 擬放寬3大金融基金可投資台股、ETF

金管會今 (24) 日公布，放寬及明訂 3 大金融基金包括：地震基金、特補基金與保險安定基金的資金運用及限額，其中，擬讓此 3 大可投資台股或 ETF 基金。

金管會表示，由於財團法人法在今年 2 月正式上路，金管會所管的此 3 大金融基金，都屬財團法人法所規定，為兼顧金管會主管財團法人的實際運作需要、現行法令規定與財團法人法規範衡平性等考量，因此決議進行調整。

此次修法，放寬及明訂 3 大金融基金包括：「負責住宅地震險保障機制的地震基金、負責強制車險肇逃的交通事故特別補償基金，及負責保險業場外監理及退場機制的保險安定基金」的資金運用項目。

其中，在住宅地震保險基金方面，增訂可投資一定信評以上的公司發行無擔保公司債；所有公司債的投資總額，不得超過基金資金總額 30%。

另在保險安定基金方面，購買國內成分證券的股票型證券投資信託基金、國內成分證券的指數股票型證券投資信託基金或經評等機構，評定為相當等級以上公司所發行的無擔保公司債；其投資總額度不得超過安定基金淨值 20%。

至於汽車交通事故特別補償基金則可投資上市櫃股票、債券型基金、ETF 等，並增列可投資國內成分證券的股票型投信基金；其投資總額度不得超過本基金淨值 20%。

金管會表示，由於此 3 大金融基金都有肩負政策使命及安定市場的功能，以往多是投資銀行存款、公債、定存單等，這次增訂投資台股、ETF 基金，並且訂定投資限額，仍是以穩健、投資等級為原則，也希望為台灣資本市場挹注新的資金動能。