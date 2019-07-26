盤前財經大事搶先讀2019年7月26日

今日操盤前瞻

台灣 6 月景氣燈號

南韓 7 月消費者信心

美國第 2 季 GDP 初值

法說會：華邦電、新唐

除權息：樺漢、智伸科、禾聯碩、致茂、三商電、普安、慧洋 - KY 等

高通拉警報！蘋果宣布以 10 億美元收購英特爾手機晶片事業

週四 (25 日) 美股盤後時段，蘋果與英特爾發表重磅聲明，蘋果同意以 10 億美元收購大部分英特爾機晶片事業，預計在第四季達成一項包括專利和員工的協議。此收購案將助力蘋果擺脫對高通晶片的依賴，高通盤後股價應聲下挫，跌幅一度逾 1%。閱讀全文...

壽險業上半年匯損 1154 億元 金管會設增資雙重預警指標

金管會昨 (25) 日公布壽險業上半年累計匯損突破千億、高達 1154 億元，為健全保險業財務結構，並強化風險承擔能力，金管會決議對壽險業的增資，設立雙重預警指標，把淨值比 3% 與資本適足率 200% 都納入強制增資標準，明年 4 月起實施。閱讀全文...

小資族也能買大立光 近千檔上市櫃股票明年 H2 可盤中零股交易

為活絡資本市場，證交所規劃明 (2020) 年下半年起，在現有的盤後零股交易機制下新增盤中零股交易，每 10 分鐘分盤集合競價方式撮合成交，預計屆時至少有近 1000 檔上市櫃個股可在盤中進行零股交易。閱讀全文...

境外台商資金匯回 金融投資上限 25% 遊戲規則出爐

金管會昨 (25) 日表示，配合境外台商資金匯回專法上路，金管會也將修法，明定自境外匯回稅後資金的 25%，在投資臺灣有價證券時的分散比率規定，包括持股不可超過被投資公司股份的 10%，以及投資單一公司的股票及債券不可超過 20%。閱讀全文...

歐洲央行暗示降息、重啟 QE！歐元聞訊走貶

歐洲央行 (ECB) 今 (25) 日召開利率決策會議，維持三大基準利率不變，ECB 並於聲明中指出，至少會維持「當前或更低」的利率水平至 2020 上半年；此外 ECB 並責成委員會研究「可能的淨資產購買規模」。閱讀全文...