海外資金匯回專法子法明日展開預告 預計8/15上路

財政部長蘇建榮今 (25) 日表示，海外資金匯回專法相關子法規近期就會預告，其中經濟部子法完成預告後，經行政院核定後就能上路，預計 8 月 15 日專法就能正式上路實施。

蘇建榮今天出席「2019 財訊影響力論壇」會後受訪時表示，海外資金匯回專法三部會的子法規近期將陸續預告，除經濟部完成預告後須報行政院核定外，財政部與金管會子法完成預告後就等同生效。

總統府昨 (24) 日公告財政部近一年推動的財政重要法案，包括「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（海外資金匯回專法）、薪費用核實減除方案 (名模條款)、長照扣除額，以及海關進口稅則等法案。

其中，與台商資金回流有關的海外資金匯回專法，包括財政部、經濟部與金管會等部會近期已陸續完成相關子法規定，預計近期將陸續公告，外界如無其他意見，再由行政院敲定實施日期。

據了解，財政部與金管會明 (26) 日就會展開為期 7 天的法規預告，完成預告後等同生效，但因經濟部預告後仍需報行政院核定，因此預估需等到 8 月 15 日專法才會正式上路。

政府為鼓勵台商將海外資金匯回投資台灣，特別訂定專法以租稅優惠為誘因，鼓勵台商回台投資，專法上路後第一年將資金匯回可享 8% 稅率優惠，第二年匯回稅率為 10%，完成實質投資後，稅率可再砍半，分別降至 4%、5%，但為避免資金炒房，也設定不能購買不動產與不動產信託基金 (REITs)。